У Києві за добу підтвердили майже 1000 нових випадків COVID-19 – Кличко

Упродовж минулої доби, 10 листопада, у Києві виявили 965 хворих на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Померли протягом доби 20 людей, одужали 469.

«Захворіли 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворів також 31 медик. До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнтів», – мовиться у повідомленні.

Найбільше нових випадків у Голосіївському (110), Дніпровському (109) та Деснянському (106) районах.

«Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2038 хворих на коронавірус. З них 31 дитина. У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. Під апаратами ШВЛ – 38 людей. Ще 51 пацієнт - на неінвазивній штучній вентиляції легенів», – повідомив мер.

Від початку епідемії у Києві виявили 46 632 випадки COVID-19, одужали 17 473 пацієнти, померли 914.

В Україні станом на 11 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 489 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 947, одужали 221,4 тисячі.