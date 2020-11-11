У лікарнях перебувають понад 28 тисяч хворих або з підозрою на COVID-19 – Степанов

Станом на ранок 11 листопада в Україні перебувають 28 564 хворих, у яких підозрюють або діагностовано COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це ті люди, які вже лікуються від коронавірусу, або з підозрою, але зі всіма ознаки захворюваності на COVID-19. І саме тому їм необхідно надавати медичну допомогу», – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що вірус стає агресивнішим, тому збільшується кількість хворих у важкому стані. При цьому глава МОЗ закликав уникати самолікування.

«Для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу, головне – допомогу медичну, від якої вам буде ставати легше та ви будете одужувати, то це повинен робити виключно лікар. У лікаря є відповідні знання, у лікаря є протокол лікування, він знає в якому стані ви перебуваєте та що вам потрібно давати», – сказав міністр.

Напередодні Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок в Україні, яка може бути задіяна для хворих на коронавірус, – 83 тисячі.

В Україні станом на 11 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 489 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 947, одужали 221,4 тисячі.