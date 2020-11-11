У Львові, Харкові та Дніпрі ресторатори вийшли на протест проти «карантину вихідного дня» (фото)

Сотні працівників і власників закладів харчування, готелів, фітнес-клубів вийшли 11 листопада на протест біля Львівської державноі обласної адміністраціі з вимогою не запроваджувати «карантин вихідного дня». Учасники протесту кажуть, що таке рішення уряду знищить бізнес і люди залишаться без роботи.

«Підприємці не є в стані прохачів. Ми на початку пандемії витрачали свої гроші, щоб втримати людей. Активно влились у суспільні проблеми. Ця акція про те, що ми повідомляємо, що ми не будемо цього робити, ми не просимо, а попереджаємо, що не варто ухвалювати дурних рішень, які можуть призвести до дестабілізації у країні. Треба робити навпаки кроки на боротьбу з пандемією. У Польщі штрафують за відсутність маски, у нас це безконтрольно. Цього разу не вийде, що одному бізнесу можна все, а інших закриють», – заявив кореспонденту Радіо Свобода львівський ресторатор Юрій Назарук.

Володимир Гнатюк, директор піци «Челентано» і компанії «Кумпель груп», у свою чергу, зазначив: «Нам треба дати працювати і треба зрозуміти, що ресторани є безпечними закладами. Ми дотримуємось дистанцііі між клієнтами, дезінфікуємо столи. А тим часом на вулиці є скупчення людей. Ми просимо не обмежувати у часових рамках, не закривати на вихідні. Ми є і можемо бути безпечними. Ми даватимемо людям роботу і забезпечуватимемо якість і безпеку».

Учасники протесту написали на плакатах такі гасла: «Зачинили – допоможіть», «Заборони на заборону», «Маю право працювати», «Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи», «Ні часовим обмеженням роботи ресторанів», «Шукаємо роботу на вихідні. Нас 1 000 000» тощо.

Підприємці звернулись до керівника Львівської ОДА з вимогою, щоб він підтримав бізнес, не вводив карантин вихідного дня у разі його запровадження; скасував у Львові та області часові обмеження на ведення підприємницької діяльності; щоразу консультувався з громадськістю і бізнесменами у питаннях формування і реалізаціі державної політики.

Тим часом міська влада Львова пообіцяла підприємцям не підтримувати рішення уряду про карантин вихідного дня, якщо таке запровадять.

«Є місцева вдала і всі рішення мають проходити через міську комісію і жодного рішення ми не ухвалимо», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

В індустрії гостинності у Львові залучено декілька десятків тисяч людей, повідомили Радіо Свобода у міській раді. Відвідуваність впала на 60-70% у різних закладах. Частина власників ресторанів, готелів тимчасово припинила діяльність. Дехто перепрофілював роботу.

У Харкові 11 листопада також пройшла акція протесту представників ресторанного бізнесу. Близько 400 людей пікетували Харківську обласну державну адміністрацію. У руках учасники акції тримали плакати із гаслами «Ні карантину вихідного дня», «Без бізнесу немає економіки», «Заплатіть за нас кредити» «Дайте працювати» та інші.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, працівники сфери громадського харчування, що вийшли сьогодні на мітинг у Харкові, стверджуть, що додаткові обмеження знищать їхній бізнес, адже саме у вихідні у закладах найбільше клієнтів.

«Чому ми маємо страждати та втрачати гроші? Ми ледь пережили первый локдаун. Цей вже не зможемо. В ресторанах та кафе жорстко дотримуються усіх санітарних норм, ми працюємо у масках та рукавичках, дезинфікуємо приміщення. При цьому у переповненому громадському транспорті цього ніхто не робить. Утім винуватцями розповсюдження чомусь роблять кафе та ресторани, а не метро та маршрутки», – каже учасник акції Олександр.

Учасники акції вимагають від чиновників дослухатися до проблем їхнього бізнесу та скасувати введення карантину вихідного дня.

Ця акція протесту в Харкові стала вже другою за тиждень проти карантинних обмежень.

У Дніпрі, на площі біля облдержадміністрації, у середу також протестують проти впровадження «карантину вихідного дня». До акції, як передає кореспондент Радіо Свобода, долучилися кілька сотень людей, зокрема власники ресторанів та кафе. У руках вони тримають плакати з написами: «Не заважайте! Ми працюємо», «Закриваєте – платіть», «Без бізнесу немає економіки».

Учасники протесту вимагають спілкування з головою облдержадміністрації Олександром Бондаренком, скандуючи «Бондаренко, виходь!», а також б’ючи качалками по мисках.

Як розповів власник ресторану Геннадій Шеремет, заборона на роботу у вихідні дні може призвести до закриття й банкрутства закладів ресторанного типу.

«Ресторан – це не їдальня. Сюди люди приходять не просто попоїсти, вони приходять за емоцією, душевним спокоєм. 2014 року ми навчились захищати свою Батьківщину, а тепер навчимось захищати себе і свій бізнес. Ми дотримуємося всіх норм – у нас проводиться скан температури, щогодини здійснюємо санобробку, дотримується дистанція. А ви подивіться на трамваї, тролейбуси… Хтось зробив аналіз: скільки людей заразилось коронавірусом в ресторані? Немає такої статистики. Бездумні рішення призводять до економічного колапсу», – сказав ресторатор.

Керівник мережі ресторанів Дмитро Хозін каже: запровадження «карантину вихідного дня» – це окозамилювання.

«Це спроба показати, що карантинні заходи хоч якось працюють. Якщо говорити про базові карантинні заходи – щоб люди носили маски, щоб у транспорті не було стоячих, то вони провалені, хоча вони набагато важливіші», – зазначив Дмитро Хозін.

Поліція стежить за акцією, але не втручається.

Під будівелею Кабінету міністрів України у Києві в середу також зібралися кілька сотень активістів, зокрема представники ресторанного бізнесу, на акцію протесту під назвою «Маю право працювати».

Саме 11 листопада уряд розглядатиме можливість запровадження в Україні локдауну на вихідні. В такому разі, на вихідні можуть дозволити працювати винятково продуктовим магазинам, аптекам, транспорту, автозаправним станціям та ветаптекам. Натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос.