«Карантином людей не нагодуєш!» У Харкові масово мітингують працівники ресторанного бізнесу

Сьогодні, 6 листопада, близько 700 людей мітингували під стінами Харківської обласної адміністрації. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На акцію протесту вийшли працівники кафе, барів та ресторанів. Люди тримали у руках плакати з написами «Карантином людей не нагодуєш», « Чим годувати родину?», «Як платити кредити?»

Причиною для акції протесту працівників ресторанної сфер стали карантинні обмеження, які нині діють в Харківській області, що перебуває у «червоній» карантинній зоні. Згідно рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у місті Харкові та області діють часові обмеження роботи закладів громадського харчування – усі закладі мають зачинятися після 20:00.

Працівники сфери громадського харчування, які вийшли на мітинг під ХОДА, кажуть, що через такі обмеження більшість закладів у місті нині втрачають щонайменше половину свого заробітку.

«Під час весняного жорсткого локдауну ми ледь вижили, – розповідає Марк Колесніков, власник унікального харківського кафе з єнотами, – за літо встигли трошки заробити, якось вирівняти ситуацію, але нині через обмеження роботи часу закладу ми втрачаємо половину заробітку, адже саме ввечері люди йдуть у кав’ярні, щоб випити кави та з’їсти смачненького. Ми дотримуємося усіх обмежень, наш персонал працює виключно у засобах особистого захисту, кількість місць ми і так скоротили наполовину, і зараз додаткові обмеження можуть просто вбити мій маленькій бізнес».

Учасники акції протесту кажуть, що вважають однакові обмеження для всіх закладів недоцільними, адже кожен заклад має свій формат роботи. Найболючіше обмеження вдарило по пабах та ресторанах, кажуть учасники мітингу, адже саме після завершення робочого дня люди йдуть повечеряти у заклади.

«Сформувалась думка, що сфера громадського харчування – це корінь зла. Тільки в Харкові офіційно в ній працюють 50 000 людей, у яких є родини. Зараз стоїть питання виживання. У моїх закладах працюють більше 100 людей. Я маю платити їм зарплату. А звідки вона візьметься, якщо наш контингент йде в заклад лише ввечері?» – зазначив учасник мітингу, власник трьох пабів Владислав Киянський.

Основні вимоги, які мітингарі висувають обласній владі, це надання можливості рестораторам самим обирати час роботи, залежно від формату закладу (день, вечір, ніч), розробка ефективних правил роботи під час карантину шляхом створення робочої групи, до якої б увійшли представники ресторанного бізнесу, та зниження податкового навантаження на час карантину.

«У рішенні закрити нас після 20:00 вечора немає логіки. Метро працює, церкви працюють, а ми ні. Якщо представники влади не підуть нам назустріч, будуть голодні бунти від співробітників і пов'язаних людей», – заявили учасники мітингу.

Учасники акції протесту підписали звернення до чиновників обласної адміністрації та голови ХОДА Олексія Кучера, яке передали у канцелярію адміністрації.