Кількість нових випадків COVID-19 у Росії вперше перевищила 20 тисяч

У Росії минулої доби виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 20 582. До цієї статистики вносять і випадки, виявлені в анексованому Росією Криму.

Одужали за добу майже 17 тисяч росіян. Також максимум від початку епідемії.

Загальна кількість офіційно підтверджених летальних випадків в Росії наближається до 30 тисяч.

Однак, за підрахунками «Росстату», лише за квітень – серпень в Росії померли понад 45 тисяч тих, хто заразився коронавірусом, у майже 27 тисяч з них COVID-19 став основною причиною смерті. Різницю з даними оперативного штабу у відомстві пояснили тим, що включили в підрахунки померлих, у яких COVID-19 діагностували вже після смерті, а також тих, хто помер від інших патологій, що загострилися на тлі COVID-19.

Найбільше нових заражень у Москві – 6253 за добу, у Санкт-Петербурзі – 1171. Це максимум від початку епідемії.