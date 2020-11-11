Під гуркіт пателень: у Запоріжжі ресторатори протестували проти посилення карантинних обмежень

11 листопада під стінами Запорізької обласної державної адміністрації відбулася акція протесту працівників ресторанно-готельного бізнесу, які протестували проти обмеження через карантин часу роботи їх закладів, а також запровадження «карантину вихідного дня». До акції долучилося близько 300 працівників та власників відповідних закладів міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Враховуючи ментальність наших людей, вечірнє обмеження для ресторанного бізнесу не можливе, бо у нас нема багатих пенсіонерів, як у Європі, які снідають, і обідають, і цим роблять навантаження закладів. Ми розраховуємо на вечірній час. Це можливість просто персоналу отримувати зарплати. Ніхто не каже про прибуток у даний час, бо, чесно кажучи, просто йде виживання останні півроку. Просто дайте працювати. Ми розуміємо всі обмеження, пов’язані з карантином. Тут нема людей, що не вірять у коронавірус», – розповіла власниця ресторану у Запоріжжі, учасниця акції протесту Катерина Ружина.

Учасники акції заявляють, що також вимагають справедливого застосування карантинних обмежень до всіх типів бізнесу.

«Зараз вбивають малий і середній бізнес. Це стосується не лише ресторанного руху. Чому можуть працювати великі магазини, де є підтверджені випадки COVID-19 в тому числі? Люди спокійно працюють і виходять на роботу. У нас же всі ті обмеження, що і були. Їх всі дотримуються. Мінімум 60% людей ми маємо звільнити зараз. Оренду, податки ніхто не перерахує. Людям просто треба закритися. Після весняного локдауну нам треба роки 2-2,5, аби відновитися, а якщо буде продовжуватися в такому режимі, то однозначно банкротство», – розповіла власниця кафе та магазину на ім’я Інна, що брала участь в акції протесту.

Протестувальники принесли з собою тематичні плакати з написами, а також скандували «Маю право працювати». Окремі ресторатори мали з собою каструлі та пательні та били в них на знак протесту.

Також протестувальники вимагали, аби до них вийшов голова Запорізької ОДА Віталій Боговін, щоб передати йому петицію з вимогами акції. Первинно до учасників пікету вийшла заступниця голови ОДА Зінаїда Бойко, однак ті відмовилися з нею спілкуватися і скандували «Виходи», «Боговін виходи». Згодом до пікетувальників вийшов безпосередньо голова області, який повідомив, що у Запоріжжі, яке з понеділка перебуває у «червоній зоні», можуть бути введені більш жорсткі карантині заходи.

«Ми спільно з міською радою відстоювали інтереси ваші і наші на національній комісії ТБНС. Вона ввела Запоріжжя, місто Мелітополь і кілька районів в «червону зону», в якій заборонено абсолютно все: не ходить транспорт, не зупиняється транзитний, не працюють ресторани, розважальні клуби. Тобто повний карантин. Ми на сьогодні відстояли частину цих вимог. Ви бачите, що ходить транспорт, працюють магазини, працюють торгові центри без розважальних послуг. Все, що могли все зробили. Якщо за наступний тиждень відбудеться ріст захворюваності, на жаль, може бути і таке, що національна комісія ТБНС запровадить у нас у жорсткий локдаун», – сказав голова Запорізької ОДА Віталій Боговін під час мітингу.

Пікетувальники вручили Віталію Боговіну звернення зі своїми вимогами та підписами учасників акції, які голова регіону пообіцяв розглянути на спеціальній комісії у найближчий час. В разі невиконання вимог мітингу її учасники обіцяють нові акції протесту.

«При роботі до 20:00 ці всі об’єкти зачиняються – їм навіть не вигідно буде просто працювати і платити зарплату. На сьогодні, за нашими попередніми підрахунками, 10 тисяч людей лишається без робити. Це ваша улюблена «Запоріжсталь», яка не є містоутворюючим підприємством. 70% найманих працівників області – це малий і середній бізнес. Понад 50% наповнення бюджету міста – це малий і середній бізнес. Тут стоять люди, що формують бюджет. Ми всі читаємо і знаємо законодавство, і всі ці норми є рекомендувальними для органів місцевого самоврядування, і ми маємо на місці самі розуміти і ухвалювати рішення, які нададуть можливість всім нам хоча б вижити», – сказала під час спілкування з Віталієм Боговіним голова бізнес-союзу «Порада» Олена Єременко.

Представники протестувальників також передали звернення з вимогами акції до запорізької мерії.

11 листопада уряд розглядатиме можливість запровадження в Україні локдауну на вихідні. В такому разі, на вихідні можуть дозволити працювати винятково продуктовим магазинам, аптекам, транспорту, автозаправним станціям та ветаптекам. Натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос