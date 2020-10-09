У столиці на карантин закрили 5 шкіл, університет Шевченка перейшов на дистанційне навчання – Кличко

У столиці через епідемію коронавірусу на карантин закрили п’ять шкіл через випадки захворювання серед учителів. Про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Три школи розташовані у Печерському районі, по одній – у Оболонському та Подільському, уточнив він.

Окрім того на дистанційне навчанні зараз загалом перейшов 501 клас у 173 школах. На COVID-19 у столиці хворіють 454 школярі та 349 педагогів.

За інформацією мерії, на карантин зачинили два садочки, тимчасово закриті 62 групи у 53 дитячих садках.

Також через спалах коронавірусу на дистанційне навчання повністю перейшов Національний університет імені Тараса Шевченка.

Кличко також повідомив, що минулої доби у Києві виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 567. Померли 10 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 26 463.

В Україні минулої доби виявили рекордні 5804 нові випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Загалом від початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли понад 250,5 тисячі людей, 4779 – померли.