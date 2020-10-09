На Київщині в 130 закладах освіти зафіксовано COVID-19 – ОДА

У Київській області у 130 навчальних закладах зафіксовано захворювання COVID-19, хворіє 321 людина, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Зокрема, хворіє 321 особа (152 учні та 169 вчителів), на дистанційному навчанні – більше ніж 19 тисяч осіб та на самоізоляції 201 окремий клас у 97 закладах освіти (всього 5182 учні та працівники)», – повідомив 8 жовтня заступник директора департаменту охорони здоров’я Київської ОДА Олександр Світлий.

Так, серед закладів загальної середньої освіти на дистанційному навчанні – 33.

Водночас в ОДА повідомили, що повернулися до очної форми навчання 30 закладів загальної середньої освіти і 16 закладів, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи.

«Карантин триває в семи закладах дошкільної освіти. З карантину вийшло дев’ять закладів дошкільної освіти», – додали в ОДА.

У Київській області за останню добу виявили 199 нових випадків захворювання на COVID-19, вісім людей померли.