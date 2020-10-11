Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 37 мільйонів

За даними Університету Джонса Гопкінса, число підтверджених випадків COVID-19 в світі станом на вечір 11 жовтня перевищила 37,3 мільйона, а кількість летальних випадків перевищила мільйон.

На першому місці за кількістю хворих перебувають США – 7,7 мільйона людей.

Експерти, однак, очікують, що Індія обійде США за цим показником. Станом на неділю, в Індії – понад 7 мільйонів хворих. Міністерство охорони здоров’я Індії повідомило в неділю, що за останню добу в країні зареєстровано 74383 випадки COVID-19.

Тим часом, у Бразилії 10 жовтня число померлих від COVID-19 перевищило 150 тисяч.

У Франції за добу виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби – 27 тисяч.

У Росії вперше з початку пандемії виявили понад 13 тисяч хворих на COVID-19 за добу.

В Україні через зростання захворюваності на COVID-19 влада має намір відправити на дистанційне навчання виші і пропонує почати осінні канікули в школі швидше, ніж планувалося раніше: замість 24 жовтня – 15-го.