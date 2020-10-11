У Росії вперше з початку пандемії виявили понад 13 тисяч хворих на COVID-19 за добу

У Росії за минулу добу, 10 жовтня, встановлено новий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19. За даними федерального штабу боротьби з новою коронавірусною інфекцією, інфікування підтвердили у 13 634 людей (днем раніше повідомляли про 12 846 нових хворих, і це так само було рекордом).

Як і раніше, найвищі показники спостерігаються в Москві, 4501 нове інфікування зафіксоване вперше з середини травня.

Зростання щоденної кількості інфікованих у Росії триває з вересня.

У глобальній статистиці Росія на четвертому місці– після США, Індії та Бразилії. Усього з початку епідемії в російських регіонах, за офіційними даними, захворіли майже 1,3 мільйона осіб, померли 22 597.