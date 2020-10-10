У Росії новий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

У Росії 9 жовтня встановлено новий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу. За даними місцевої влади, коронавірус підтвердили у 12 846 людей. Це максимальний приріст хворих з початку епідемії, зазначає ТАСС.

Нові випадки зареєстровані у всіх 84 регіонах, а також в анексованому Криму. Померли за добу 197 осіб. Як і раніше найвищі показники у Москві. За останній тиждень у столиці число нових випадків виявилося в півтора разу більшим, ніж за попередній.

Зростання щоденної кількості інфікованих у Росії триває з вересня. Протягом місяця кількість нових випадків за добу збільшилася з 5 до 10 тисяч. Одночасно Росспоживнагляд повідомляє про збільшення кількості тестів на коронавірус.

У глобальній статистиці Росія на четвертому місці– після США, Індії та Бразилії. Усього з початку епідемії в російських регіонах, за офіційними даними, захворіли близько 1,285 млн осіб, померли 22 454.