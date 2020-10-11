Виші в Україні переведуть на дистанційне навчання, школи мають піти на канікули раніше – Радуцький

Вищі навчальні заклади в Україні мають намір тимчасово перевести на дистанційне навчання, а канікули в школах мають початися раніше – у зв’язку зі збільшенням числа хворих на COVID-19, повідомив у фейсбуці Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування.

За його словами, такі рішення ухвалили під час останньої наради у президента України. Коли саме відбулася ця нарада, Радуцький не уточнив.

«Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників і студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ імені Шевченка. Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів і мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність», – написав Радуцький.

Осінні канікули у школах, за його словами, мають розпочатися раніше, дату початку канікул визначає місцева влада, «але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня».

Напередодні тимчасовий виконувач обов’язків глави Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет просив на два тижні перевести школи на дистанційне навчання. Він наголосив, що наразі найголовніше – «не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей».

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, в Україні виявили 4 768 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом станом на ранок 11 жовтня в Україні підтвердили понад 261 тисячу випадків COVID-19. Померли 4 972 людини, одужали – 113 507.