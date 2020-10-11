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11 жовтня 2020, Київ 21:37
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COVID-19 в Одесі: хворим відмовляють у госпіталізації через брак місць

COVID-19 в Одесі: хворим відмовляють у госпіталізації через брак місць
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COVID-19 в Одесі: хворим відмовляють у госпіталізації через брак місць

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Одеські лікарні майже не приймають хворих на COVID-19. Соціальні мережі буквально рясніють скаргами пацієнтів і їхніх родичів – людям відмовляють у госпіталізації через брак місць. Домовлятися про медичну допомогу доводиться через волонтерів. На цей момент Одеська область входить до трійки лідерів за темпами зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Кількість інфікованих почала невпинно рости в середині вересня. Що до цього призвело і з чим стикаються звичайні одесити при зверненні до лікарні?

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