Локдаун поки не планується, регіони мають створити ще 25 тисяч ліжок для хворих на COVID-19 – Шмигаль

Кабінет міністрів України наразі не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19? заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень», – сказав Шмигаль.

Він доручив регіонам додатково збільшити на 25 тисяч кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19.

«Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання «якщо вони будуть потрібні» не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень», – сказав Шмигаль.

Крім того, Шмигаль закликав голів обласних державних адміністрацій шукати «прості способи» для постачання кисню до точок підключення, щоб якомога швидше підключити ліжка без проведення будівельних робіт.

Cтаном на 4 листопада в Україні виявлено понад 420 тисяч інфікованих, померли 7 731 людини, одужали – більш ніж 176 тисяч.