МОН: інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в ЗМІ щодо встановлення зимових канікул у період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною.

МОН не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання, наголосили у пресслужбі міністерства.

У МОН нагадали, що освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти.

«Керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів і працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації», – йдеться в повідомленні.

«Традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день, а тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів», – додали у МОН.

Раніше сьогодні сіністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що з початку навчального року на COVID-19 захворіли більш ніж п’ять тисяч учнів і понад 10,5 тисяч учителів.

За його словами, на дистанційному навчанні станом на сьогодні перебувають 912 навчальних закладів.

Cтаном на 4 листопада в Україні виявлено понад 420 тисяч інфікованих COVID-19, померли 7 731 людини, одужали – більш ніж 176 тисяч.