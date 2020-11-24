Хто у Львові господар? Новообрані депутати Львівської ОТГ зібралися на сесію, але не всі

24 листопада депутати трьох із п’яти партій, які обрані до ради Львівської ОТГ, провели першу сесію. Зібралися обранці від «Європейської солідарності», «Варти», ВО «Свобода», а от новообрані депутати від партій «Самопоміч» і «Голос» не прийшли. Кажуть, що не знали...

Несподіване зібрання депутатів спричинило шквал критики. Схоже, що передвиборча риторика «протистояння» ще не покинула львівських політиків.

Новообрані депутати трьох фракції – «Європейська солідарність» (26 депутатів), «Варта» (7) і ВО «Свобода» (6) – нового складу ради Львівської ОТГ проводили засідання стоячи. Сидіти їм поки ні на чому, бо сесійну залу щойно відремонтовали й крісла ще не внесли. Не працює і система «Рада». Однак, це не завадило депутам обрати тимчасову президію ради, до якої запропонували представників усіх 5 фракцій, незважаючи на те, що депутати від «Самопомочі» і «Голосу» були відсутні.

Частина депутатів склала присягу.

Виконали постанову Львівської ТВК

«Ми виконали постанову Львівської ТВК про проведення сесії. Встановлюємо результат по виборах мера і скликаємо наступну сесію, щоб також представити голову Львівської ОТГ. Закон «Про місцеве самоврядування» нас зобов’язує провести сесію у певні терміни. 2 листопада оголосили результати виборів депутатів в ОТГ, 5 листопада було написано 2/3 заяв від депутатів, тоді вступає форма закону, що протягом 2 тижнів ми зобов’язані провести першу сесію. Коли прийшли скарги від депутатів, то ухвалили рішення про сесію на 24 листопада. Ніхто цього рішення у суді не оскаржив», – каже голова міської ТВК Ігор Сліпецький, який запропонований у територіально-виборчу комісію партією «Голос».

Спершу 19 листопада міська Територіальна виборча комісія ухвалила рішення, що перша сесія відбудеться 3 грудня, коли вже буде відоме ім’я новообраного голови Львівської Об’єднаної територіальної громади (ОТГ). Однак за кілька хвилин до опівночі 22 листопада, у час, коли на дільницях відбувався підрахунок голосів, комісія внесла зміну у свою постанову і призначила перше засідання на 24 листопада.

Офіційного повідомлення про час, дату і місце проведення сесії ще 23 листопада ніде не було. Радіо Свобода дізналось про деталі від депутата «Європейської солідарності» Петра Адамика. Власне два обранці цієї політичної сили і звернулись у міську ТВК зі скаргою щодо призначення сесії, згідно з чинним законодавством.

Ніхто не узурпує влади у місті

«ТВК повідомила нам про сесію, а ті, що кажуть, що їм не повідомили, лукавлять. Робоча Президія, у консультаціях із новим міським головою, напрацює порядок денний на наступну сесію, оприлюднить його і призначить сесію через 10 днів після цього. Ніхто не узурпує влади у місті, ми провели всі необхідні процесуальні рішення для легітимації обраної Львівської міської ради», – каже депутат від «ЄС» Петро Адамик.

Чому у першому засіданні взяли участь, окрім депутатів «ЄС», обранці «Варти» і ВО «Свободи»?

Садовий не вся влада у місті

«Для нас було непросте рішення, бо нам прийшла постанова ТВК, що маємо з’явитися о 9 ранку 24 листопада для відкриття сесії. Депутати мають обов’язком прийти і виконати постанову. Андрій Садовий – новообраний мер, але його діяльність зі стартом діяльності нової міської ради зупинена. Але Садовий не вся влада у місті, є закон і ні про яке усунення чи узурпацію влади не може йти мова», – говорить депутат від «Варти» Наталія Шелестак.

«Андрій Садовий хотів, щоб міська ТВК йому підіграла, пішла на порушення виборчого законодавства, щоб він із депутатами прийняв присягу. Думаю, що Садовий буде на наступній сесії, бо вже буде оголошено переможця виборів», – говорить Любомир Мельничук, представник від ВО «Свобода».

Тим часом новообраний голова Львівської ОТГ Андрій Садовий, згідно з попередніми результатами, сподівається, що у найближчий час ТВК оголосить результати виборів.

Перший раз в історії міста такий казус

«Я очікую, що виборча комісія продовжить роботу по оприлюдненню результатів виборів міського голови, щоб можна було нормально провадити роботу у місті. Бо, фактично, від сьогодні не зрозуміла, тому що сесія, яка відбулася, припиняє повноваження міського голови. Перший раз в історії міста маємо такий казус. Згідно з законодавством, міський голова формує порядок денний», – наголосив Андрій Садовий.

Про сесію повідомили не всім?

Депутати від більшості, яка вже сформувалась у Львівській міській раді, а це «ЄС», «Варта», «Свобода» заявляють, що ТВК повідомила їм про засідання 24 листопада. Тим часом обранці від «Самопомочі» і «Голосу» говорять, що їх на сесію не запросили.

Без мого відома мене включили у президію

«Мені ніхто не повідомив про сесію. Мені дуже шкода, що нова рада починає працювати у такий спосіб. Це для мене непорозуміння, думаю, що це випадковість. Хочу у це вірити. Я депутат не вперше і ще такого не бачив. Завжди нова каденція приходила разом із новим міським головою. Без мого відома мене включили у тимчасову президію, а я ще присяги не склав. Мені самому це дивно, хто висував і включав», – говорить Радіо Свобода депутат від «Самопомочі» Роман Федишин.

Не знав про сесію, як про це зазначив Радіо Свобода, і депутат від партії «Голос» Віталій Троць. Його прізвище теж серед пяти у тимчасові президії.

Я не давав згоди

«Я не давав згоди, щоб мене туди включили. Наша фракція ухвалила рішення, що участі ми не беремо в сьогоднішній сесії, тому що нам не надійшло ніяке запрошення. Якщо комісія швидко ухвалить рішення про обрання міського голови і він візьме участь у роботі президії, то ми долучимося до її роботи», – Віталій Троць, депутат від партії «Голос».

Якщо б сесія міської ради, тобто ради Львівської ОТГ, відбулася 3 грудня, це не було б порушенням чинного законодавства, наголосив Радіо Свобода юрист Дмитро Швець. Водночас, за його словами, рішення ТВК про проведення сесії 24 листопада не суперечить закону.

Ця сесія є виключно політичною профанацією

«З точки зору закону, мали місце певні дії ТВК, яким може оцінку надати тільки суд. Поки рішення діє, його потрібно виконувати або оскаржити. Депутати під час сесії зазначали, що рішення ТВК не оскаржене. І так були пропущені строки щодо відкриття цієї першої сесії. Законодавчої необхідності, доцільності проводити сесію в такому форматі, як це відбулося сьогодні, не було. Мало місце певне викривлення правової реальності. Якщо поєднати два принципи – доцільності та правової визначеності, то, на мою думку, ця сесія є виключно політичною профанацією, намаганням певної політичної сили довести своє домінування над політичними опонентами», – зауважив юрист Дмитро Швець.

Після того, як 23 листопада стало відомо про постанову ТВК провести сесію 24 листопада, львів’яни спостерігали за двома крайнощами: Андрій Садовий і його команда робили вкрай радикальні заяви про буцімто «ГКЧП» у Львові і «узурпацію» влади, інша група політиків, яка прийшла на сесію та й ініціювала її, «продемонструвала політичний фарс і політичну недалекоглядність», вважають експерти.

Ці дві крайнощі лише нашкодили іміджу Львова, продемонструвавши відсутність політичної культури, говорить львівський політолог Любомир Скочиляс.

Чи коректно повелись депутати, які зібрались на сесію? Які цілі переслідували вони? Ці питання нині у Львові жваво обговорюють.

Переслідувала мету перехопити ініціативу

«Антимерська депутатська більшість переслідувала мету відразу на старті перехопити ініціативу з тим, щоб потім диктувати свої умови, щоб можна було домінувати в ситуації щодо призначень, певних рішень. Депутатська більшість, таким чином, намагається продемонструвати свою політичну вагу, свою значущість, поставити міського голови у межах влади на вторинні позиції», – вважає політолог Любомир Скочиляс.

Андрієві Садовому під час цієї каденції не буде так комфортно працювати, як у попередні 15 років. Хоча він має досвід роботи з депутатською більшістю, коли у 2010 році йому вдавалося домовлятися з депутатами від ВО «Свобода». У цій ситуації, очевидно, що конфронтація між Андрієм Садовим і більшістю буде значно гостріша, зауважує політолог, підсилена і підтримана двома медійними групами.

Більшість у раді Львівської ОТГ має 39 голосів, а депутати від «Самопомочі» (17) і «Голосу» (8), відповідно, 25. Згідно з неофіційними результатами виборів голови Львівської ОТГ, Андрій Садовий набрав понад 60% голосів виборців, а його опонент Олег Синютка – більше 30%.

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