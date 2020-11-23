Другий тур місцевих виборів: ще 11 міст обрали міських голів

22 листопада міських голів обирали жителі 11 міст України: Дніпра, Львова, Миколаєва, Полтави, Рівного, Черкас, Ужгорода (Закарпатська область), Слов’янська (Донецька область), Бердянська (Запорізька область), Дрогобича (Львівська область) і Нікополя (Дніпропетровська область).

Це населені пункти, де проживає понад 75 тисяч жителів і де з першого разу жоден із кандидатів не набрав 50% голосів виборців. Результати голосування мають бути оприлюднені до 27 листопада включно.

Середня явка у другому турі місцевих виборів станом на 20:00 неділі склала 29,53 відсотка, повідомили у ЦВК. Найвища у Бердянську – 39,23 відсотка, найнижча ж у Дніпрі – 23,93 відсотка.

Як пройшли вибори?

Загалом Національна поліція зафіксувала 407 заяв і повідомлень щодо порушень виборчого процесу упродовж доби. І половина з них – 206 заяв – у Дніпропетровській області, де другий тур відбувся у Дніпрі й Нікополі.

«Загалом розпочато 11 кримінальних проваджень та складено 10 адміністративних протоколів», – зазначили правоохоронці.

Найпоширеніше порушення – фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації (177 таких випадків), повідомили в «Опорі». Ще «зафіксовано 36 випадків незаконної агітації та 20 підкупів виборців». Решта заяв стосуються «конфліктів, знищення або псування бюлетеня чи інших документів, фальсифікації виборчих документів, незаконних опитувань, конфліктів між членами ДВК та спроб винесення виборчого бюлетеня».

COVID-19 і вибори

Спостерігачі Комітету виборців Україні зазначають, що не всі дільниці були підготовлені до голосування в умовах COVID-19. Скажімо, розповідають, у Миколаєві були такі проблеми: відсутність кабінки для голосування для людей із підвищеною температурою, члени ДВК сиділи без масок, температуру міряли не скрізь.

У Рівному спостерігачі КВУ зафіксували подібні проблеми: де-не-де не проводився температурний скрінінг, а відразу в кількох виборців термометр зафіксував температуру 32 градуси.

Дніпро

На посаду міського голови Дніпра претендували Загід Краснов («Громадська сила») та чинний мер Борис Філатов («Пропозиція»). За попередніми даними екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення «Студії Савіка Шустера», а також за даними Socis – Філатов знову очолить Дніпро.

На відміну від першого туру, коли спостерігачі фіксували організаційні проблеми, 22 листопада всі дільниці в Дніпрі відкрились вчасно.

Проте були й порушення. У Дніпрі на понад 30 локаціях міста – у парках, скверах, на бульварах – організували «ярмарок вихідного дня». У ятках безкоштовно наливали глінтвейн або чай, давали випічку за селфі з виборчої дільниці, за даними правоохоронців. Організатор акції – «Асоціація рестораторів Дніпра». Обласна поліція кваліфікувала це як підкуп виборця, проте деякі виборці встигли зробити селфі на дільниці. Після цього їх опитували правоохоронці.

«Саме фотографування не є кримінально чи адміністративно караним діянням, але може свідчити про підготовку до злочину. Всіх людей, які фотографують бюлетень, ми опитуємо, з якою метою», – сказав заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс.

А в суботу, у «день тиші», у Дніпрі висіли білборди зі слоганами кандидатів.

Львів

У Львові конкурували чинний міський голова Андрій Садовий («Самопоміч») та Олег Синютка («Європейська солідарність»). За попередніми даними екзит-полів (дані групи Fama та дані «Студії Савіка Шустера»), міським головою залишиться Садовий.

На одній із дільниць Львова секретарка ДВК викреслила ручкою зі списку виборців трьох осіб, які мали там проголосувати. Спостерігачам розповіли, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців. Проте, згідно із законом, самого лише телефоннного дзвінка мало для таких дій – потрібне рішення суду.

Миколаїв

У Миколаєві чинному меру Олександру Сєнкевичу («Пропозиція») протистояв висуванець «ОПЗЖ» Владислав Чайка. Дані екзит-полу, проведеного на замовлення видання «Никвести», свідчать, що міським головою знову стане Сєнкевич.

На одній із дільниць члени виборчої комісії не дозволили проголосувати жінці з немовлям. Вони пояснили відмову Порядком здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затвердженим урядом 14 вересня. Однак це можна розцінити як порушення прав громадянина України, пояснюють в «Опорі», адже постанова лише рекомендує батькам не заходити в приміщення для голосування з дітьми і в жодному разі не забороняє видавати таким батькам бюлетені.​

Полтава

У Полтаві конкурентами стали чинний міський голова Олександр Мамай («За майбутнє») та представник «Слуги народу» Сергій Іващенко.

Члени ДВК та виборці отримували СМС із закликом не йти на вибори: «Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!!!». Відправник повідомлення невідомий, підписаний як «Рoltava». Виборчий кодекс України передбачає, що ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на виборах.

Рівне

У Рівному в бюлетенях були прізвища Олександра Третяка («Європейська солідарність») та Віктора Шакирзяна («Рівне разом»). За даними Socis, перемагає Шакирзян.

На одній із дільниць були присутні по двоє спостерігачів від кандидатів на посаду міського голови Рівного, тоді як закон дозволяє лише по одному. Після зауваження вони покинули приміщення.

Черкаси

У Черкасах змагались чинний міський голова Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євлак («Голос»). Згідно з попередніми даними, зібраними на замовлення «Студії Шустера», перемагає Бандаренко.

На одній із дільниць члени комісії та спостерігачі самостійно намагалися завадити людині, яка фотографувала бюлетень, покинути дільницю до прибуття поліції. Однак чоловік все ж вийшов з приміщення дільниці і зник у невідомому напрямку на авто.

Комітет виборців України зафіксував у Черкасах, як легковий автомобіль кілька разів підвозив людей до дільниці, аби ті проголосували, і повернулись до авто.

Ужгород

В Ужгороді самовисуванець, чинний мер Богдан Андріїв конкурував зі Віктором Щадеєм («Слуга народу»).

Голова ОДА хотів потрапити на дільницю за допомогою додатку «Дія», тоді як там не було обладнання для сканування. А на іншій дільниці члени ДВК намагались не допустити спостерігача від одного з кандидатів до роботи. Окрім того, на одній із дільниць одну з членів запідозрили у позначках щодо явки окремих виборців.

Нікополь

У Нікополі Дніпропетровської області кандидати – від партії «За майбутнє» Олександр Саюк та кандидат від «Слуги народу» Руслан Олійник.

На одній виборчій дільниці міста було зафіксовано, що в кабінці для голосування перебували двоє виборців, на іншій – фотографування бюлетеня.

Слов’янськ

У Слов’янську змагались чинний голова Вадим Лях із «Опозиційного блоку» та член «ОПЗЖ» Павло Придворов. За попередніми даними Research & Branding Group, перемогу здобув Лях.

На одній із виборчих дільниць виборцеві дозволили проголосувати за допомогою додатку «Дія», попри те, що на місці не було спеціального обладнання для сканування.

Окрім того, громадська організація «Платформа ініціатив «Теплиця» на своїх сторінках у соцмережах закликала жителів міста проголосувати та опублікувати селфі біля урни для бюлетенів. Обіцяли приз – новенький смартфон.

Бердянськ

За крісло міського голови змагались Олександр Свідло («ОПЗЖ») та Валерій Баранов («За майбутнє»).

Всі дільниці у Бердянську відкрились вчасно. Коли до однієї ДВК прийшла жінка, яка представилась новим членом комісії на заміну та не мала жодних документів, її не допустили до роботи.

На одній із дільниць зафіксували кабінку для таємного голосування, куди запрошували водночас громадян із інвалідністю та осіб із підвищеною температурою тіла, що суперечить закону.

Окрім того, у бердянських соцмережах також закликали публікувати фото з виборчої дільниці в обмін на можливість виграти дорогий смартфон. Поліція Запорізької області відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про ймовірний підкуп виборців.

Дрогобич

У Дрогобичі на посаду мера претендують самовисуванець Андрій Веселий та чинний мер міста Тарас Кучма (також самовисування).

Упродовж волевиявлення поліція зафіксувала близько 100 молодих чоловіків, які прибули на двох автобусах із львівськими номерами.

Вони представилися журналістами і показали посвідчення видання «Нова пора». Поліцейські поспілкувалися з чоловіками, ті розповіли, що вони планують «охороняти виборчі дільниці і є журналістами». Згідно з реєстрами, це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Троє з приїжджих прописані у Запорізькій області. В одного з них не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із протермінованою датою.

Реакції

Місцеві вибори традиційно приковують до себе менше уваги, ніж парламентські чи президентські. Тож попередні дані коментують переважно жителі міст, де відбувалось волевиявлення.

Скажімо, мер Львова Адрій Садовий, який упевнено лідирує за екзит-полами, подякував містянам за високу явку і віддані голоси. А також зауважив, що для нього «всі львів’яни рівні», апелюючи до тих, хто віддав голос за його конкурента.

Не здивувався повторній перемозі, за даними екзит-полів, Бориса Філатова у Дніпрі його позаштатний радник з питань культури Євген Гендін.

А Олександр Сєнкевич, який, за попередніми підрахунками, знову очолить Миколаїв, заявив, що чекає на остаточний результат.

Другі тури виборів міських голів вже відбулися 15 листопада в семи містах.

В Одесі зберіг посаду мера Геннадій Труханов. Олександр Лисенко втретє очолив Суми. У Луцьку переміг Ігор Поліщук, який останні роки виконував обов’язки мера міста. У Херсоні обрали Ігоря Колихаєва, який опонував чинному меру міста. У Краматорську проголосували за Олександра Гончаренка, який обійшов чинного мера. У Кам’янці-Подільському місто очолив депутат міськради Михайло Посітко. В Українці віддали голоси за Олександра Туренка.