Середня явка у другому турі виборів мерів склала майже 30% – ЦВК

Середня явка у другому турі місцевих виборів станом на 20:00 склала 29,53 відсотка. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії України.
Отже, явка на виборах мерів склала:
- Дніпро – 23,93 відсотка;
- Нікополь – 24,2;
- Слов’янськ – 32,4;
- Ужгород – 27, 94;
- Бердянськ – 39,23;
- Львів – 38,94;
- Дрогобич – 30,21;
- Миколаїв – 28,4;
- Полтава – 25,52;
- Рівне – 30,35;
- Черкаси – 26,02.
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«Нагадуємо, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою», – зазначили у ЦВК.
Загалом другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні в 11 містах України.
Офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.
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