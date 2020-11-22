Середня явка у другому турі виборів мерів склала майже 30% – ЦВК

Середня явка у другому турі місцевих виборів станом на 20:00 склала 29,53 відсотка. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії України.

Отже, явка на виборах мерів склала:

Дніпро – 23,93 відсотка;

Нікополь – 24,2;

Слов’янськ – 32,4;

Ужгород – 27, 94;

Бердянськ – 39,23;

Львів – 38,94;

Дрогобич – 30,21;

Миколаїв – 28,4;

Полтава – 25,52;

Рівне – 30,35;

Черкаси – 26,02.

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«Нагадуємо, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою», – зазначили у ЦВК.

Загалом другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні в 11 містах України.

Офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.