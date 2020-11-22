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23 листопада 2020, Київ 00:24
Новини | Місцеві вибори в Україні

Середня явка у другому турі виборів мерів склала майже 30% – ЦВК

Середня явка у другому турі місцевих виборів станом на 20:00 склала 29,53 відсотка. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії України.

Отже, явка на виборах мерів склала:

  • Дніпро – 23,93 відсотка;
  • Нікополь – 24,2;
  • Слов’янськ – 32,4;
  • Ужгород – 27, 94;
  • Бердянськ – 39,23;
  • Львів – 38,94;
  • Дрогобич – 30,21;
  • Миколаїв – 28,4;
  • Полтава – 25,52;
  • Рівне – 30,35;
  • Черкаси – 26,02.

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«Нагадуємо, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою», – зазначили у ЦВК.

Загалом другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні в 11 містах України.

Офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.

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