Перші порушення у Дніпрі: виборці фотографують заповнені бюлетені

На дільницях у Дніпрі поліція фіксує фотографування бюлетенів виборцями, повідомив 22 листопада заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс. За його словами, тих, хто робив фото, опитує поліція.

«Саме фотографування не є кримінально чи адміністративно караним діянням, але може свідчити про підготовку до злочину. Всіх людей, які фотографують бюлетень, ми опитуємо – з якою метою», – сказав він.

Незадовго до другого туру виборів у соцмережах невідомі пропонували 1500 гривень за голос в обмін на фото бюлетеня з позначкою. За словами Володимира Богоноса, ці повідомлення є фейковими, а групи, де нібито пропонують гроші в обмін на голос, створені ще під час минулих виборів. Поліція повідомила, що відкрила справу.

Представник Комітету виборців України Станіслав Жолудєв інформував про 5 випадків фотографування бюлетенів на дільницях Дніпра. Загалом до поліції Дніпропетровської області 22 листопада надійшло 28 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства в день виборів.

У другому турі виборів мера в Дніпрі змагаються кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4% голосів виборців) та кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов (за нього в першому турі проголосувало 13,5% виборців).