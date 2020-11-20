У Дніпрі відкрили справу за спроби підкупу виборців через соцмережі

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за спроби підкупу виборців через соцмережі напередодні другого туру виборів міського голови. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За даними поліції, справа відкрита за статтею 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).

20 листопада голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що у Дніпрі діє кілька телеграм- та вайбер-каналів зі спробами підкупу виборців. За його даними, невідомі пропонують дніпрянам від 1500 гривень за голос. За кого з кандидатів мають голосувати, не повідомляється.

«Реєстрація в цих телеграм-каналах супроводжується збором персональних даних», – сказав Олексій Кошель.

Він також зазначив, що якщо явка на другому турі виборів мерів в Україні буде незначною, то будь-яка маніпуляція може суттєво вплинути на результати волевиявлення.

22 листопада відбудеться другий тур виборів міського голови Дніпра. У ньому змагатимуться кандидат від партії «Пропозиція», чинний мер Борис Філатов (у першому турі він здобув 46,4% голосів виборців) та кандидат від партії «Громадська сила», депутат міськради і бізнесмен Загід Краснов (за нього в першому турі голоси віддали 13,5% виборців).