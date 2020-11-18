У ЦВК розповіли, як виглядають наразі результати місцевих виборів у розрізі представництва партій

Станом на 18 листопада до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій надійшли відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад, депутати яких обираються на місцевих виборах 25 жовтня.

За даними ЦВК, із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, на сьогодні найбільше мандатів отримали представники партії «Слуга народу» – майже 17,59 % (5 809 осіб). Понад 12,39 % депутатів місцевих рад (4 093 особи) представляють «Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина». На третьому місці – політична партія «Опозиційна платформа – за життя», обрані депутати від якої становлять 11,75 % (3 881 особа).

До першої десятки серед обраних депутатів, які висувалися місцевими організаціями політичних партій, також увійшли партії «За майбутнє», «Європейська солідарність», «Наш край», Всеукраїнське обʼєднання «Свобода», «Українська стратегія Гройсмана», «Пропозиція» та «Радикальна партія Олега Ляшка».

Щодо даних (понад 98%) щодо обраних сільських, селищних, міських голів – майже 30,74 % (225 осіб) представляють партію «Слуга народу». У лідерах розмістилися представники від «За майбутнє» – понад 12,43 % (92 осіб) та Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина» – понад 7,24 % (53 особи), «Опозиційна платформа – за життя» – понад 7,1 % (52 особи), «Наш край» – майже 6,15 % (45 осіб), «Європейська солідарність» – понад 5,6% (41 особа).

«Відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити до ЦВК від територіальних виборчих комісій, які їх встановлюють та офіційно оприлюднюють у місцевих засобах масової інформації. Тому наведені вище статистичні дані не є остаточними», – зазначили в ЦВК.

22 листопада ще відбудеться повторне голосування в 12 містах України.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.