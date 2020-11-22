Українці в 11 містах обирають міських голів, відбувається другий тур

22 листопада в 11 містах України відбувається другий тур виборів міського голови, свідчать дані ЦВК.
Зокрема, у Дніпрі за посаду змагаються Загід Краснов (представляє партію «Громадська сила») та чинний мер Борис Філатов (партія «Пропозиція»).
У Львові конкурують чинний міський голова Андрій Садовий («Самопоміч») та Олег Синютка («Європейська солідарність»).
У Миколаєві чинному меру Олександру Сенкевичу («Пропозиція») протистоїть висуванець «ОПЗЖ» Владислав Чайка.
У Полтаві конкурентами є чинний міський голова Олександр Мамай («За майбутнє») та представник «Слуги народу» Сергій Іващенко.
У Рівному в бюлетенях є прізвища Олександра Третяка («Європейська солідарність») та Віктора Шаркизяна («Рівне разом»).
У Черкасах змагаються чинний міський голова Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євлак («Голос»).
В Ужгороді самовисуванець, чинний мер Богдан Андріїв конкурує зі «слугою народу» Віктором Щадеєм.
Також другий тур виборів міського голови відбувається в Нікополі Дніпропетровської області, Слов’янську Донецької області, Бердянську Запорізької області, Дрогобичі Львівської області.
Результати голосування 22 листопада мають бути оприлюднені до 27 листопада включно.
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