Люди патріотично орієнтовані спостерігають за Львовом, а проросійськи – за Кремлем – політолог

22 листопада львів’яни і мешканці прилеглих до Львова населених пунктів обиратимуть голову Львівської Об’єднаної територіальної громади (ОТГ). За голоси виборців змагаються чинний мер Андрій Садовий і народний депутат України Олег Синютка, який був заступником міського голови Львова ( 2007-2014 роки). Політика розділила вчорашніх соратників.

Якою була передвиборча кампанія перед другим туром? Чому вибори у Львові стали загальноукраїнською темою?

За два дні до голосування зберігається інтрига, хто переможе у цих виборчих перегонах. Ще досі чимало з виборців вагаються. Досить обережні в прогнозах і політичні експерти. Радше наголошують, що між кандидатами буде мінімальний розрив. Мовляв, все залежатиме від явки виборців, і хто з претендентів на крісло голови Львівської ОТГ зуміє мобілізувати саме свого виборця.

Однак передвиборча кампанія завершується і її оцінюють як дуже напружену, змагальну, жорстку, цікаву, в яку були залучені журналісти, але більше, як пропагандисти, а ще не бракувало чорного піару.

Обоє кандидатів, попри затяту боротьбу, тролінг, таки певної ризикованої межі не перейшли. Вочевидь, довгі роки спільної праці і те, що два претенденти найбільше знають один одного і один про одного, пояснюють таку поведінку. Скільки грошей витратили кандидати на свою передвиборчу кампанію, вони не озвучили. Ймовірно мова про мільйони гривень, з огляду на величезну кількість політичної реклами.

Комітет виборців України (КВУ) не зафіксував суттєвих порушень під час передвиборчої кампанії перед другим туром голосування. Координатор програми спостереження за виборами на Львівщині КВУ Микола Бучин вважає, що попри велику конкурентність, ці перегони таки спокійні.

Конкуренція дуже висока

«Настільки кандидати йдуть нога в ногу і настільки це невизначено, що теоретично, ця кампанія мали б бути набагато бруднішою, ніж є. Звісно, є елементи чорного піару. Вибори, як на мене, проходять доволі спокійно і системних порушень КВУ не зафіксував. Можливо, це пов’язано з високим рівнем кандидатів, самими виборцями, які б не сприйняли дуже брудні речі, відповідно, вони й не застосовуються. Конкуренція дуже висока і результат непередбачуваний», – каже Радіо Свобода Микола Бучин.

Україна спостерігає за виборами у Львові

Тема виборів голови Львівської ОТГ набула загальноукраїнського звучання перед другим туром. Змагання між Андрієм Садовим і Олегом Синюткою цікавлять багатьох людей і поза межами Львівщини. Причин такої зацікавленості є кілька, вважають опитані експерти.

Велика увага центральної влади

«Зараз шанс отримати посаду мера має представник від опозиційної партії «Європейська солідарність». Це сприймається центральною владою, як певний виклик, як певна, можлива, образа. Відтак велика увага центральної влади прикута до Львова, до того, що тут відбувається», – зауважує Микола Бучин.

Політичні традиції Львова, які цьогоріч проявились на місцевих виборах, спричинили загальноукраїнське зацікавлення, наголошує кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Парашутист» не мав би шансу

«Мені цікаві ці перегони у Львові. У Садового є досвід, у Синютки теж, до того ж неоднозначний, як заступника Садового і керівника обладміністрації, нинішній статус нардепа. У Львові жодних шансів не мав би «парашутист», тобто людина, яка недотична до Львова. Незалежно від результатів виборів, переможець завжди перебуватиме під підвищеною увагою з боку переможеного і це абсолютно очевидно. Кличко переміг у Києві, Кернес – у Харкові вибори. Це серіал, є свої закони і впливи. Це видається логічно, що на всю Україну є відгомін. Адже Львів – одна з політичних столиць України, є законодавцем політичної моди щонайменше в націонал-демократичному таборі, центристів і правоцентристів. Люди патріотично орієнтовані спостерігають за Львовом, а проросійськи налаштовані – за Кремлем», – говорить Євген Магда.

До того ж Андрій Садовий сприймається не як місцевий політик, а загальноукраїнський. З огляду на те, що у минулій Верховній Раді «Самопоміч» мала свою фракцію, у 2014 році ім’я львівського мера називали кандидатом на прем’єрське крісло. А ще Львів уособлюється з європейськістю і прозахідними політичними цінностями, а тому політичне життя у Львові викликає інтерес в Україні, зауважує політолог Любомир Скочиляс. Інтригу підсилює й те, що чинний мер Львова перебуває три каденції на посаді і чи вдасться йому залишитись – невідомо.

Львів, як форпост Петра Порошенка

«Найважливіше у цьому протистоянні є можливість реваншу і «ЄС», це, як своєрідна компенсація за програш на президентських виборах. Львів розглядається, як своєрідний форпост для Петра Порошенка і «ЄС», щоб у майбутньому розвивати свою політичну вагу на решту території України і, таким чином, пробувати здобувати політичні, електоральні бали на загальноукраїнському рівні. Тим паче, що під час і минулих президентських, і парламентських виборах Львів підтримав Петра Порошенка і його партію. Тому велике бажання закріпити це для майбутніх політичних цілей і це вивело львівський процес на загальноукраїнський рівень», – зауважує Любомир Скочиляс.

«Європейська солідарність» програла вибори в Одесі, Вінниці, але великий ресурс кинула саме на підтримку свого кандидата у Львові. Львів розглядається «ЄС», зокрема Петром Порошенком, як базове місто, з якого презентуватимуть свою національну політику, такої думки і політичний оглядач Олександр Антонюк. Відповідь на питання, чи візьме партія «ЄС» ключі від Львова, буде відома вже 22 листопада.

Кампанію робив 5-ий президент України

«Зійшлися в конкуренції два національні політики. За 15 років Андрій Садовий став відомий в Україні і з ним зійшовся у боротьбі на цих виборах Петро Порошенко. Бо, по суті, кампанію робив саме 5-ий президент України і тому було цікаво спостерігати. Для підсилення Олега Синютки у передвиборчі перегони були включені три загальнонаціональні канали – «5 канал», «Прямий канал» і «Еспресо». Хоч-не-хоч людина, яка проживає в іншому місті, і дивиться ці канали, чує про вибори у Львові. Парадигма цієї кампанії базувалась на загальнонаціональних питаннях», – каже Олександр Антонюк.

Протягом передвиборчої кампанії лідер «ЄС» Петро Порошенко неодноразово приїжджав у Львів і просив виборців підтримати Олега Синютку. Депутати від «ЄС» набрали найбільшу кількість голосів у місцеві ради районів, Львова та області. Децентралізація надає на місцях більші повноваження і ресурси.

Будуть відповідати перед своїми виборцями

«Ми зараз спостерігаємо момент європеїзації української політики, в доброму сенсі. Зараз місцеві політики приходять до влади навіть під різними політичними гаслами, але при тому вони будуть відповідати перед своїми виборцями», – каже політолог Євген Магда.

У разі перемоги Андрія Садового, він уже не зможе працювати у раді так, як у попередні роки, коли цілковито контролював ситуацію, то тепер він відчуватиме жорстку опозицію. До того ж депутати, з огляду на розклад сил у міській раді, зможуть більшістю голосів відправити Садового у відставку, як тільки це їм буде вигідно.

У разі перемоги Олега Синютки, його очікує жорстка опозиція від команди Андрія Садового у раді, а, відповідно, і контроль всіх кроків новообраного голови ОТГ.