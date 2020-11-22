Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 листопада 2020, Київ 10:43
Новини | Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори: на Дніпропетровщині, на відміну від першого туру, всі дільниці відкрились вчасно

Вимірювання температури на одній із виборичх дільниць у Дніпрі, 25 жовтня 2020 року

У Дніпропетровській області 22 листопада відбувається голосування в другому турі виборів міських голів у Дніпрі та Нікополі.

У двох містах працює пів тисячі дільниць, усі вони відкрилися вчасно, на відміну від першого туру, коли спостерігачі фіксували організаційні проблеми.

За період передвиборчої кампанії поліція відкрила вісім справ через порушення у цих двох містах.

У другому турі виборів мера в Дніпрі змагаються кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4% голосів виборців) та кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов (за нього в першому турі проголосувало 13,5% виборців).

22 листопада відбувається також повторне голосування і в місті Нікополь. Кандидати – від партії «За майбутнє» Олександр Саюк, який набрав у першому турі 21,86% голосів, та кандидат від «Слуги народу» Руслан Олійник із попереднім результатом 17,85%.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG