Місцеві вибори: на Дніпропетровщині, на відміну від першого туру, всі дільниці відкрились вчасно

У Дніпропетровській області 22 листопада відбувається голосування в другому турі виборів міських голів у Дніпрі та Нікополі.

У двох містах працює пів тисячі дільниць, усі вони відкрилися вчасно, на відміну від першого туру, коли спостерігачі фіксували організаційні проблеми.

За період передвиборчої кампанії поліція відкрила вісім справ через порушення у цих двох містах.

У другому турі виборів мера в Дніпрі змагаються кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4% голосів виборців) та кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов (за нього в першому турі проголосувало 13,5% виборців).

22 листопада відбувається також повторне голосування і в місті Нікополь. Кандидати – від партії «За майбутнє» Олександр Саюк, який набрав у першому турі 21,86% голосів, та кандидат від «Слуги народу» Руслан Олійник із попереднім результатом 17,85%.