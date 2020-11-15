Другий тур місцевих виборів: поліція відкрила сім кримінальних проваджень

У день повторного голосування на місцевих виборах в Україні поліцейські розпочали сім кримінальних проваджень і склали чотири адміністративні протоколи, повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Загалом упродовж доби загалом зареєстровано 110 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу, повідомила пресслужба поліції.

Найбільше порушень зареєстрували в Одеській області – 35, 27 – у Херсонській, 20 – у Київській, 9 – у Донецькій, 8 – у Сумській, 6 – у Волинській і 5 – у Хмельницькій областях.

«Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень. Усі дільниці зачинилися, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць і супроводжуватимуть членів комісій і виборчу документацію до ТВК», – сказав Фацевич.

Кримінальні провадження відкриті за статтями:

перешкоджання здійсненню виборчого права;

незаконне використання виборчого бюлетеня;

фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації;

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності;

хуліганство.

Адміністративні протоколи складені за статтями «пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня» і «порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму».

Раніше в поліції повідомили, що взяли під цілодобову охорону 1006 виборчих дільниць. До несення служби залучили понад п’ять тисяч правоохоронців.

15 листопада другий тур виборів мера відбувався в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янці-Подільському Хмельницької області, Краматорську Донецької області та Українці Київської області. У першому турі в цих містах жодний кандидат не набрав понад 50% голосів виборців.

Крім того, сьогодні відбувалося повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевих рад: 1 міської, 14 селищних і 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах, повідомила ЦВК.

За даними громадянської мережі «Опора», станом на 16:00 інтегрована явка виборців у семи містах склала 18,6%, у той час, як під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%.

Також повторне голосування має відбутися в 12 містах України 22 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.