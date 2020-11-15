Поліція: надійшли 54 повідомлення, пов’язані з порушеннями на виборах

Станом на 15:00 15 листопада до підрозділів поліції надійшли 54 повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу, повідомила пресслужба Національної поліції.

Найбільше таких повідомлень зафіксовано у Херсонській, Одеській, Київській і Сумській областях. При цьому найбільше виявили фактів незаконної агітації.

У поліції заявили, що розпочали два кримінальні провадження і склали два адміністративні протоколи.

Раніше в поліції повідомили, що взяли під цілодобову охорону 1006 виборчих дільниць. До несення служби залучили понад п’ять тисяч правоохоронців.

15 листопада другий тур виборів мера відбувається в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янці-Подільському Хмельницької області, Краматорську Донецької області та Українці Київської області. У першому турі в цих містах жодний кандидат не набрав понад 50% голосів виборців.

Крім того, сьогодні відбувається повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевих рад: 1 міської, 14 селищних і 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах, повідомила ЦВК.

За даними громадянської мережі «Опора», станом на 16:00 інтегрована явка виборців у семи містах склала 18,6%, у той час, як під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%.

Також повторне голосування має відбутися в 12 містах України 22 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.