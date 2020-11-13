Карантин вихідного дня не вплине на другий тур виборів в Україні – ЦВК

У Центральній виборчій комісії заявляють, що карантин вихідного дня не вплине на проведення повторного голосування на виборах у низці населених пунктів України.

«Чи впливає карантин «вихідного дня» на повторне голосування? Ні. Люди не обмежені в реалізації свого конституційного права», – йдеться в повідомленні ЦВК у фейсбуці.

Щодо правил безпеки на дільницях, то, за даними Центрвиборчкому, вони залишаються незмінними:

при вході на дільницю вимірюватимуть температуру,

розмітка для дотримання дистанції,

дезінфікуючі засоби для рук

окремі кабінки голосування для людей, що мають ознаки захворювання.

15 листопада в Одесі, Сумах, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам’янець-Подільському й Українці обиратимуть міських голів, а в територіальних громадах (з кількістю до 10 тисяч виборців) у 16 регіонах повторно обиратимуть депутатів місцевих рад.

Також повторне голосування має відбутися в 12 містах України 22 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Рішення про карантин вихідного дня ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.