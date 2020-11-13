Локдаун вихідного дня: чи допоможе такий карантин Україні? | Свобода Live

Кабінет міністрів до 30 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня. У суботу і неділю не працюватимуть ТРЦ, спортзали, салони краси, заклади культури, магазини промтоварів, обмежать роботу барів, кафе та ресторанів. Протиепідемічні заходи, які стосуються помаранчевої зони, відтепер діятимуть по всій Україні. Таким чином уряд намагається стримати поширення пандемії коронавірусу. Наскільки правильним є дії влади, чи дійсно такий локдаун допоможе зменшити кількість нових випадків COVID-19? Яку компенсацію отримають ті, хто змушений не працювати через карантин? Коронавірус і другий тур місцевих виборів. Про все це – у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Ігор Кузін, в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;

Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

Олександр Ткаченко, міністр культури України;

Андрій Жук, голова правління Асоціації рітейлерів України;

Наталія Байдан, директорка мережі кінотеатрів «Планета кіно»;

Юрій Ганиченко, керівник ключових проектів Київської школи економіки.