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12 листопада 2020, Київ 23:45
Новини | Коронавірус

Уряд опублікував постанову про карантин вихідного дня

Акція протесту під Кабміном проти запровадження карантину вихідного дня, Київ, 11 листопада 2020 року

Кабінет міністрів України опублікував на своєму сайті постанову від 11 листопада, яка запроваджує карантин вихідного дня і поширює дію протиепідемічних обмежень, які стосувалися помаранчевої зони карантину, на всі регіони країни.

Згідно з рішенням, карантин вихідного дня діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада від 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

На всій території України будуть запроваджені такі обмеження:

  • забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;
  • забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;
  • забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;
  • не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;
  • буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Водночас свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.

11 листопада в Києві та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу.

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