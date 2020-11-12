Уряд опублікував постанову про карантин вихідного дня

Кабінет міністрів України опублікував на своєму сайті постанову від 11 листопада, яка запроваджує карантин вихідного дня і поширює дію протиепідемічних обмежень, які стосувалися помаранчевої зони карантину, на всі регіони країни.

Згідно з рішенням, карантин вихідного дня діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада від 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

На всій території України будуть запроваджені такі обмеження:

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;

забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;

буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Водночас свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.

11 листопада в Києві та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу.