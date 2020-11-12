В Україні вперше виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 11 листопада, виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19, загалом кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії вже перевищила пів мільйона. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед нових хворих 428 дітей та 564 медпрацівники.

Упродовж доби госпіталізували 1 509 людей, одужали 6 235, померли – 198. За добу зробили 46 933 тести.

Загалом станом на 12 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 500 тисяч людей. Від COVID-19 померли 9 145, одужали 227,6 тисячі.

Уряд України 11 листопада запровадив карантин вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 52,1 мільйона. Померли понад 1,28 мільйона людей, одужали майже 34 мільйони.