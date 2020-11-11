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11 листопада 2020, Київ 21:41
Новини | Коронавірус

Віцепрем’єр Резніков захворів на COVID-19

Олексій Резніков

Перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем’єр Олексій Резніков повідомив, що захворів на COVID-19.

«З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний… Почуваюсь нормально. Запахи, смаки – все ок, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище від норми. А легка ломота в тілі – як після занять спортом. І наче приємно, але от причини не радують», – написав Резніков у фейсбуці і побажав «36,6 у кожну хату».

Також 11 листопада про захворювання на коронавірусну інфекцію повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, раніше цього тижня аналогічні повідомлення оприлюднили президент України Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак.

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