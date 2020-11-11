Голова Верховної Ради захворів на COVID-19

Голова Верховної Ради Олександр Разумков повідомив увечері 11 листопада, що захворів на COVID-19.

«Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно», – повідомив Разумков у фейсбуці і порадив дотримуватися карантинних обмежень.

Раніше цього тижня про захворювання на COVID-19 повідомили президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.

В Україні минулої доби, 10 листопада, виявили 10 611 нових випадків COVID-19. Серед нових хворих 350 дітей та 493 медпрацівники. Упродовж доби госпіталізували 1 453 людей, одужали 6 805, померла – 191.