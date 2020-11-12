Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 листопада 2020, Київ 16:04
Відео

«Ми в палаті дихали киснем по черзі»: розповідь пацієнтки з коронавірусом (відео)

«Ми в палаті дихали киснем по черзі»: розповідь пацієнтки з коронавірусом (відео)
Embed
«Ми в палаті дихали киснем по черзі»: розповідь пацієнтки з коронавірусом (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У 10 регіонах України лікарні заповнені хворими на COVID-19 більш ніж на 70%, а медики і пацієнти розповідають, що насправді ситуація ще гірша. За їхніми словами, у лікарні госпіталізують здебільшого важких хворих, з низькою сатурацією, решті відмовляють. (Автори: Євгенія Токар, Наталя Маєвська, Сергій Сивко).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG