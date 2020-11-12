У 10 регіонах України лікарні заповнені хворими на COVID-19 більш ніж на 70%, а медики і пацієнти розповідають, що насправді ситуація ще гірша. За їхніми словами, у лікарні госпіталізують здебільшого важких хворих, з низькою сатурацією, решті відмовляють. (Автори: Євгенія Токар, Наталя Маєвська, Сергій Сивко).