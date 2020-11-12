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12 листопада 2020, Київ 08:24
Новини | Коронавірус

У США знову зареєстрували рекордну кількість інфікованих коронавірусом за добу

У США протягом минулої доби зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 понад 136 тисяч. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Попередній максимальний добовий приріст хворих зафіксували 7 листопада, тоді їх було на 8 тисяч менше.

За даними Університету Джонса Гопкінса, саме у США виявлено найбільшу кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії – майже 10,4 мільйона від загальних 52-х.

При цьому у Штатах майже 4 мільйона хворих одужали, 241 615 померли.

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