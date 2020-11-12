Степанова обурив допис «Епіцентру» про 72-годинну пʼятницю. У торговельній мережі коментувати відмовились

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 листопада висловив обурення через допис торговельної мережі «Епіцентр» про те, що магазини планують влаштувати «подовжену» п’ятницю, напередодні запровадженого урядом карантину вихідного дня.

«Скажу вам відверто, мене просто обурив пост у соціальних мережах від «Епіцентру». Як там було? Продовжуємо п’ятницю 72 години. Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров’ї людей? Поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: «Допоможіть, будь ласка». Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей. Лікарі й медичні сестри, які борються за життя кожної людини, зі сльозами на очах, коли їм не вдається врятувати ту чи іншу людину, особливо коли це молода людина. Такий вам кураж потрібен?», – звернувся Степанов.

Міністр охорони здоров’я висловив упевненість, що «колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм».

Торговельна мережа «Епіцентр» опублікувала на своїх сторінках в соцмережах зображення фірмового магазину з текстом: «Увага, вводимо 72-годинну п’ятницю!». Фото супроводжували усміхнені смайлики і текст: «Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки є, корм для тварин є. Завозимо пальне». Таке повідомлення з’явилося на тлі рішення уряду про те, що на вихідних матимуть право працювати лише магазини, де понад 60% асортименту складають продукти харчування, пальне, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ветеринарні препаратами, корми.

Радіо Свобода намагалось отримати коментар від торговельної мережі «Епіцентр» щодо їхніх намірів працювати «довше» та щодо реакції на слова очільника МОЗ. Утім, у мережі від коментарів відмовились.

«Можете не договорювати запитання, збережемо час. У нас немає коментарів. Без коментарів», – відповіли у піар-відділі «Епіцентру».

Рішення про карантин вихідного дня ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

На всій території України будуть запроваджені наступні обмеження:

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;

забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;

буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Уряд планує компенсувати частину зарплат робітників у зв’язку з простоєм та здійснювати виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців.

Водночас свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.

11 листопада в Києві та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу.

В Україні минулої доби, 11 листопада, виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19, загалом кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії вже перевищила пів мільйона.