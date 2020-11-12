У Запоріжжі другий день поспіль протестують підприємці

12 листопада під стінами Запорізької обласної державної адміністрації відбулася акція протесту підприємців. У ній взяли участь близько 200 представників малого бізнесу, переважно ті, хто працює на ринках Запоріжжя, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Одна з вимог учасників акції протесту – не впроваджувати карантин вихідного дня. У разі ведення такого у місті, підприємці заявлять, що продовжуватимуть працювати у вихідні дні, а також погрожують опротестовувати у суді відповідне рішення місцевої влади.

«У багатьох в суботу-неділю – основна торгівля, особливо це стосується речей і харчів. Всі чудово знають, що у вихідні люди запасаються на весь тиждень. І зараз Кабінет міністрів, на мою думку, робить дії на догоду олігархам, їхніх великих мереж. Весняний карантин третина підприємців не пережила – закрили свій бізнес. І що буде від нової хвилі заборон? Можна лише здогадуватися, скільки людей піде у «тінь» або стане займатися чимось іншим… Ми розуміємо, що багато людей хворіє. У мене дружина двічі пневмонію перенесла. У неї досі наслідки. Це вийшло стільки коштів, щоб її вилікувати. А де їх брати, якщо буде бізнес закритий?», – розповів один з організаторів акції, заступник голова спілки підприємців «Ніка» Володимир Коляка.

Учасники акції протесту також вимагали відтермінувати запровадження касових апаратів або використання відповідних додатків у смартфоні. Учасники акції зазначають, що таке нововведення має бути відкладене на три роки, а також сам закон, яким вони запроваджуються, має бути доопрацьований з урахуванням думки бізнесу.

«Хоч і кажуть, що на ринках не будуть вводити, але це лукавство. Від підприємців, що торгують не на рядах, а в кіосках, невеликих павільйонах вимагатимуть встановлення касових апаратів і будуть застосовуватися штрафні санкції великі. Багато нововведень, які підприємці не зможуть виконати. Влада розуміє, що коронавірус, і хоче відтермінувати на рік. Однак, наша вимога відтермінувати на три роки закон про ведення касових апаратів і повністю його переробити. Потрібно відокремлювати малий і великий бізнес. І зробити для малого бізнесу спрощену систему, щоб люди могли свій бізнес починати спокійно, без всяких вкладень і штрафів», – додав Коляка.

Представники Запорізької ОДА, під стінами якої відбувався мітинг, до протестувальників не вийшли. Організатори передали до установ резолюцію мітингу. Аналогічну мають також передати до Запорізької міської ради.

Також 12 листопада близько сотні працівників і власників ресторанного бізнесу заблокували на 20 хвилин центральний проспект міста біля Запорізької мерії, домагаючись зустрічі з керівництвом міста. Серед вимог учасників акції було не впроваджувати у місті карантин вихідного дня.

Після блокування дороги представники мерії повідомили рестораторам, що вимоги протестувальників і можливість введення додаткових карантинних обмежень у Запоріжжі будуть розглянуті на засіданні спеціальної комісії 13 листопада. В разі невиконання своїх вимог підприємців погрожують новими акціями протесту у Запоріжжі.

11 листопада в Запоріжжі та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу .

Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.