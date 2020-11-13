В Україні виявили 11 787 нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 12 листопада, виявили 11 787 нових випадків COVID-19 – рекордну кількість від початку пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед нових хворих 388 дітей та 555 медпрацівники.

Упродовж доби госпіталізували 1 587 людей, одужали 6 155, померли – 172. За добу зробили 46 813 тести.

Станом на 13 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 512 тисяч людей. Від COVID-19 померли 9 317, одужали 233,8 тисячі.

Уряд України 11 листопада запровадив карантин вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 52,6 мільйона. Померли понад 1,29 мільйона людей, одужали більш ніж 34 мільйони.