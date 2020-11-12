Судді КСУ перейшли на дистанційну роботу через виявлення COVID-19 – пресслужба

Судді Конституційного суду України перейшли на дистанційний режим роботи у зв’язку з попереднім підтвердженням захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 у кількох суддів, повідомила пресслужба суду 12 листопада.

«Наразі в Конституційному суді України зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. У зв’язку з цим, з метою недопущення поширення захворювання судді працюють у дистанційному режимі. Жодних судових засідань за участі суддів, у яких діагностовано захворювання чи його ознаки, не відбувалося», – йдеться в повідомленні.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода розповів представник президента Володимира Зеленського в КСУ, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що приблизно в 40 працівників Конституційного суду вже виявили COVID-19.

За словами Веніславського, це ставить під питання правомірність проведення засідань Конституційного суду.

Суддя КСУ Ігор Сліденко раніше повідомив агентству «Інтерфакс», що йому відомо про два випадки захворювання COVID-19 серед колег, і що востаннє кворум на засіданні Великої палати суду, де ухвалюються рішення КСУ, був у понеділок.

В Україні 11 листопада виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19, загалом кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії вже перевищила пів мільйона.