Законопроєкт щодо зміни правил голосування суддями КСУ розглянуть на комітеті Ради 13 листопада

Законопроєкт 4319 щодо зміни правил розгляду справ Конституційним судом України розглянуть на комітеті Верховної Ради вже цієї п'ятниці, 13 листопада. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань правової політики та одна з ініціаторок документу Ольга Совгиря.

Законопроєкт, зокрема, пропонує:

внести зміни до статті 66 Закону України «Про Конституційний Суд України» передбачивши, що для ухвалення рішень і висновків Великою палатою Конституційного Суду вимагається щонайменше 12 голосів суддів Конституційного Суду замість 10 голосів (як це передбачено законом зараз);

уточнити положення частини одинадцятої статті 67 цього ж Закону шляхом запровадження вимоги ухвалення Сенатом рішення у разі, якщо за нього проголосують шість суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, що також складає 2/3 від складу кожного з двох передбачених Законом Сенатів;

доповнити статтю 67 Закону новою частиною дванадцятою, яка передбачає можливість залучення до Сенату суддів з іншого Сенату;

передбачити, що Регламент Конституційного Суду затверджується законом.

У разі позитивного висновку комітету, законопроєкт зможуть рекомендувати включення в порядок денний сесії.

Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода представник голови держави у КСУ, «слуга народу» Федір Веніславський, який є співініціатором законопроєкту 4319, пояснив, навіщо збільшувати кількість необхідних для ухвалення рішень голосів суддів Конституційного суду з 10 до 12 на прикладі нещодавнього рішення КСУ про визнання низки положень антикорупційного законодавства неконституційними.

«Ось це сумнозвісне рішення від 27 листопада, за нього багато суддів Конституційного суду України голосували не тому, що вони розуміли наслідки такого рішення, а тому що переслідували певні свої, можливо, навіть прагматичні (а, можливо, в дечому ідеалістичні) цілі. У цьому рішенні, яке голосували «за», є щонайменше 2-3 судді, яких переконали, що «Якщо ви проголосуєте за це рішення, то ми підтримаємо ті рішення, які є справою всього вашого життя»... Але, якби було 12 суддів, це рішення стало б неможливим, тому що 4 судді принципово заявили свою позицію, що це є неприпустимим, що порушуються фактично фундаментальні цінності Конституції», – пояснив Веніславський.

На його думку, запропонований законопроєкт «точно знайде підтримку в залі».

«Ба більше, представники інших політичних сил прямо заявляли про те, що необхідно збільшити кількість конституційних суддів, які голосуватимуть за рішення. Тому я сподіваюсь, що підтримка буде», – спрогнозував Веніславський.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо, на його думку, президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.