Приблизно в 40 працівників Конституційного суду може бути COVID-19 – представник президента в КСУ

Приблизно в 40 працівників Конституційного суду вже виявили COVID-19. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів представник Зеленського в КСУ, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

«Виявляється, в Конституційному суді (за такою інсайдерською інформацією, яка не претендує, що вона на 100% відповідає дійсності, але думаю, що ймовірність дійсності її дуже висока) наразі близько 40 і суддів, і працівників апарату вже перехворіли або зараз хворіють на COVID-19, і про це ніхто ніде не заявляє», – зауважив він.

За словами Веніславського, це ставить під питання правомірність проведення засідань Конституційного суду.

«Питання: якщо голова суду має інформацію, що, наприклад, водій одного судді має позитивний тест, водій другого судді має позитивний тест, помічник третього судді має позитивний тест, – то чи має він право моральне і законне збирати засідання і наражати засідання Великої палати, де ставить під загрозу фактично здоров’я своїх колег», – наголосив Веніславський.

В Україні 11 листопада виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19, загалом кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії вже перевищила пів мільйона.