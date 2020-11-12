У мережі «Епіцентр» заявили, що під час карантину працюватимуть виключно в онлайн режимі

Мережа «Епіцентр К» заявляє, що буде дотримуватися карантинних вимог і працюватиме у вихідні дні виключно в онлайн режимі. Про це йдеться в повідомленні мережі у фейсбуці ввечері 12 листопада.

«На час дії карантину вихідного дня мережа «Епіцентр» працюватиме виключно в онлайн режимі й видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торговельних центрів. У будні дні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та триватиме до останнього покупця», – йдеться в повідомленні.

При цьому раніше сьогодні в мережі заявляли, що дотримуватимуться карантинних вимог, встановлених урядом, і будуть реалізовувати тільки продукти, медичні, ветеринарні товари і засоби гігієни.

Зазначалося також, що компанія не згодна з усіма заходами, запровадженими урядом, зазначається в повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 листопада висловив обурення через допис торговельної мережі «Епіцентр» про те, що магазини планують влаштувати «подовжену» п’ятницю, напередодні запровадженого урядом карантину вихідного дня.

Міністр охорони здоров’я висловив упевненість, що «колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм».

Торговельна мережа «Епіцентр» 11 листопада опублікувала на своїх сторінках в соцмережах зображення фірмового магазину з текстом: «Увага, вводимо 72-годинну п’ятницю!». Фото супроводжували усміхнені смайлики і текст: «Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки є, корм для тварин є. Завозимо пальне».

Таке повідомлення з’явилося на тлі рішення уряду про те, що на вихідних матимуть право працювати лише магазини, де понад 60% асортименту складають продукти харчування, пальне, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ветеринарні препаратами, корми.

Рішення про карантин вихідного дня ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

На всій території України будуть запроваджені такі обмеження:

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;

забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;

буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Уряд планує компенсувати частину зарплат робітників у зв’язку з простоєм та здійснювати виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців.

Водночас свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.

11 листопада в Києві та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу.

В Україні минулої доби, 11 листопада, виявили рекордні 11 057 нових випадків COVID-19, загалом кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії вже перевищила пів мільйона.