Єсилевський про COVID: вакцина – навесні, ліки – нескоро, хворих реально – у 10 разів

Хворих на COVID-19 в Україні може бути вдесятеро більше, ніж показує офіційна статистика. Тривалий жорсткий локдаун держава не витримає економічно, але періодичні, грамотні закриття можуть загальмувати лавиноподібне поширення коронавірусу. Адже шведський «антиковідний» досвід економіку цієї країни не врятував, смертність тут більша, ніж у сусідів, а нинішня хвиля пандемії зашкалює. Про це розповів Радіо Свобода доктор фізико-математичних наук, експерт з COVID-19 Семен Єсилевський. Він також прогнозує, що навесні наступного року з’явиться вакцина проти цієї недуги. Йдеться не просто про завершення випробувань, а доступ до вакцини. З ліками проти «корони» – гірше. Це – не антибіотики, за всю історію людства є тільки 4 ефективні противірусні препарати. Антибіотиками ж лікують COVID лише, якщо є приєднана бактеріальна інфекція від тривалої пневмонії. А «профілактично їсти антибіотики від COVID – дурість», констатував Семен Єсилевський.