Відмова у госпіталізації з COVID-19: в чому причина і що робити

В десяти областях України лікарні вже заповнені більше, ніж на 70% – це офіційні дані. «Через місяць лікарняні ліжка будуть повністю заповнені, і медзаклади не зможуть приймати хворих», – прогноз міністра охорони здоров’я Максима Степанова у разі, якщо українці не будуть дотримуватися протиепідемічних заходів. Разом із тим, вже є випадки відмов у госпіталізації важким пацієнтам, і це на тлі того, що в країні вже заборонені планові госпіталізації і операції. Далі –​ детальніше про статистику і план дій у разі відмови в госпіталізації у важкому стані.

Лікарні приймають лише ургентних хворих і хворих на COVID-19 з 9 листопада, наступним етапом планують розгортати польові шпиталі, як заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За інформацією з офіційного телеграм-каналу «Коронавірус у регіонах», загалом по Україні лікарні заповнені хворими на COVID-19 на 63,8%.

Але в 10 областях України заповненість лікарень хворими на коронавірус перевалила за 70%. Найгірша ситуація в наступних областях:

Полтавська: 85,2%

Одеська: 80,8%

Рівненська: 79,4%

Чернігівська: 73,9%

Донецька: 73,1%

Запорізька: 72,1%

Вінницька: 71,6%

Київська: 71,2%

Сумська: 71%

Закарпатська: 70,6%

В Києві зайнято 60% ліжок, за офіційними даними.

Десь приблизно так і є – заповненість на рівні 70%, розповідає Радіо Свобода лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко. Лише є один нюанс: переповнені реанімації, тож важкі пацієнти лікуються разом з усіма.

«В корпусі, де я чергувала сьогодні, 90 людей, 6 з них дуже важких – реанімаційних, але в реанімації місця немає, тому лікуємо ми. І всього лише один лікар на зміні!!! З них же – 38 важких», – відповіла Ольга Кобевко.

Така ситуація – не виключення для багатьох лікарень країни. На тлі чого гостро відчувається дефіцит лікарів, адже багато хто просто не витримує і звільняється.

Відмови у госпіталізації

Разом із тим, вже є випадки коли людям у важкому стані відмовляли у госпіталізації. Про це повідомляють волонтери, які допомагають рятувати людей, зокрема, дістають кисневі концентратори.

Так засновниця благодійного фонду «Свої» Леся Литинова опублікувала скріншот повідомлення із проханням допомоги, через те, що у Кривому Розі чоловіку із онкологією та COVID-19 відмовили у госпіталізації при сатурації 46. Люди змушені були шукати порятунок самотужки.

В Одесі керівниця волонтерського проєкту «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова із командою волонтерів борються за те, щоб важким пацієнтам не відмовляли у госпіталізації. Тож до неї звертаються люди, які намагаються врятуватися самотужки і просять допомогти із кисневим концентратором.

«Виїхала терміново в офіс, щоб видати концентратор. При цьому розуміла, що це безсенсово. Вирішила видати лише тому, щоб людина не відходила задихаючись. Всю ніч бабусю 1938 року народження возила «швидка допомога» по місту. Третя міська не змогла прийняти – немає місць, перша міська не прийняла через відсутність ПЛР. У пацієнтки на момент спроби госпіталізації сатурація була 56… її повернули додому. Сімейного лікаря немає. Лікували вдома тиждень по рекомендаціям лікаря «швидкої допомоги», яка зжалилася і тиждень тому на виклику дала призначення. Лікування не допомогло (супутнє – астма)», – пише Катерина Ножевникова.

Хворих, яким не відмовляють, у деяких лікарнях розташовують в коридорах чи їдальнях. Про це розповідає репортаж журналістів каналу «Настоящее время».

Чому в лікарнях відмовляють?

За офіційними даними немає статистики заповненості на 100%, тож чому для хворих не знаходять місць?

На це питання в ефірі програми «Свобода LIVE» дає відповідь виконувач обов'язків генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін.

Він пояснює, що інформацію від обласних управлінь охорони здоров’я щоденно надходить інформація щодо зайнятості ліжок в лікарнях, але є наступні нюанси:

«Ми фіксували ситуацію, коли кількість ліжок, яка була локована на пацієнтів з COVID-19, але в тій чи іншій лікарні вони ще не були введені повноцінно в дію, втім вже були в статистиці. В таких лікарнях дійсно може тимчасово створюватися черга. Інший випадок, який був в деяких регіонах із лікарнями, які щойно стали в чергу на прийняття хворих із коронавірусом: за рахунок того, що ще не налагоджені процеси переадресації або маршрутизації таких пацієнтів на рівні області, то пацієнтів привозили не до тієї лікарні, в якій є місця», – пояснює Ігор Кузін.

Такі ситуації вирішуються практично у ручному режимі, додає він, і коли лікарня підбирається до 85-90% наповнення, то відбувається перенаправлення до більш вільних лікарень.

Що робити коли відмовляють в госпіталізації?

Критерії госпіталізації із COVID-19 чи з підозрою на коронавірус ретельно розписав державний експерт Міністерства охорони здоров’я Павло Поламарчук.

В своєму дописі він вказує, що наявність ПЛР-тесту для госпіталізації не обов’язкова. Якщо ж є щонайменше одна ознака з нижчеперелічених, то пацієнт підлягає госпіталізації.

Частота дихання 30;

Сатурація при вимірюванні пульсоксиметром дорівнює або менше 92 %;

Порушення свідомості (за шкалою AVPU все, крім A);

Пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність) в стадії декомпенсації.

Наявність клініко-інструментальних даних гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС);

Наявність клініко-лабораторних даних сепсису та/або септичного шоку (синдрому системної запальної відповіді);

Наявність клініко-лабораторних даних органної/системної недостатності, окрім дихальної;

При цьому автор закликає пацієнтів і їхніх близьких боротися за свої права у разі відмови. Втім важливо ставитися свідомо до ситуації, яка складається в країні, і без чітко визначених критеріїв не вимагати госпіталізації.

Механізм боротьби за свої права наводять одеські волонтери в «Корпорації монстрів», як і надають у вигляді інфографіки та пояснень перелік критеріїв щодо госпіталізації.

Якщо відмовили у госпіталізації при одному чи більше з критеріїв, то треба: