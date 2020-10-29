«Випрошуєш, благаєш, сваришся за місце у лікарні для хворого на COVID» – лікар Василь Андрусів

У Львові для хворих на COVID відкриють ще один додатковий шпиталь, а також збільшують число ліжкомісць у тих медичних закладах, які вже лікують пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Адже в регіоні щодня зростає кількість хворих на COVID і при цьому відсутнє координування дій.

«Сьогодні вдалий день. Трьох хворих пацієнтів вдалося якось покласти у лікарні. Двох – у дільничну непристосовану для інфікованих коронавірусом лікарню, одного – в інфекційну у Львові», – полегшено видихає Василь Андрусів, який працює заступником головного лікаря Первинної медико-санітарної допомоги Дрогобицького району.

Однак такий вдалий день буває, як каже медик, не завжди. Переважно він не може одразу знайти вільне місце у лікарні у Львові чи в районі для хворої людини. Деколи, щоб важкохвору особу із коронавірусною інфекцією, пневмонією, зниженою сатурацією, супутніми хворобами без ПРЛ-тесту шпиталізувати, доводиться дзвонити і домовлятися весь день.

Останні пів року день Василя Андрусіва починається і завершується пізно вночі дзвінками до головних лікарів, начмедів шпиталів лише з одним проханням – знайти місце для людини, яка потребує кисневого забезпечення, реанімаційного лікування при COVID. Часто доводиться вибирати на одне вільне місце між двома пацієнтами.

Це важка ситуація

«Я обдзвонюю 5-6 лікарень і мені кажуть, щоб передзвонив завтра. Місце не забронюєш, але стараюсь мати усну домовленість, що таки візьмуть людину. Життя так навчило, що я завжди відповідаю на дзвінок від сімейного лікаря і починаю шукати місце у якомусь із шпиталів. У лікарні швидкої допомоги одного разу із виконувачем обов’язків головного лікаря місце для хворого шукали увесь день до опівночі. У яку лише лікарню можу, туди й дзвоню в пошуку вільного місця. Випрошуєш, благаєш, сваришся за місце у лікарні для хворого на COVID. Це важка ситуація, і так не мало б це працювати. Сімейний лікар мав би викликати швидку, мала б бути єдина база даних, щоб бачити вільні місця. Треба таку відпрацювати координацію дій, щоб лікар не був змушений випрошувати місце. Хворих щоразу більше», – каже Василь Андрусів.

Облаштовують додаткові місця

140 додаткових місць для хворих на COVID обіцяють міські чиновники облаштувати у 1-й та 8-й міських лікарнях. 80 ліжкомісць мають бути доступні для хворих на COVID уже з 2 листопада у 5-й міській лікарні. Водночас, зростає число хворих із непідтвердженим ПЛР-тестом, але з пневмонією. Багато пацієнтів потребують шпиталізації. Тому 40 додаткових місць для них організують у 4-й лікарні Львова.

Заповнена на 95% і Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова. А ще недавно тут завжди були вільні місця і приймали людей навіть із районів, не лише зі Львова.

Резерв місць у лікарні швидко вичерпується

«Резерв місць у лікарні швидко вичерпується. Якщо такий прогрес захворюваності спостерігатиметься надалі, то може бути критична ситуація по ліжкомісцях і по місцях з оксигенацією. Хоча від початку епідемії збільшується число кисневих точок до місць, де знаходиться пацієнт і збільшується кількість кисневих концентратів, але їх недостатньо. Оскільки система застаріла в лікарнях і велика кількість кисневих точок, у принципі, не була передбачена.

За останні місяці збільшено їх у 6-7 разів, але наплив пацієнтів такий великий зараз, що маємо дефіцит кисневих точок і деякі пацієнти можуть залишатися без оксигенації. Україну загалом і наш регіон може чекати період, коли, на жаль, буде здійснений італійський сценарій, коли ми не зможемо 100% госпіталізувати пацієнтів, які цього потребують через дефіцит місць», – каже Радіо Свобода лікар Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич.

Через недостатню кількість кисневих точок у палаті, пацієнтам із COVID доводиться по черзі давати кисневу маску. А ще лікарі просять і рекомендують хворим та їхнім родичам купувати кисневі концентрати за власні кошти. Вартість 20-40 тисяч гривень. Звісно, далеко не кожна сім’я може придбати таку кисневу систему.

Проблема з кисневими концентратами у лікарнях України відома в уряді.

Роздаємо додаткові ліцензії виробникам кисню

«Субвенція на закупівлю кисню в розмірі понад пів мільярда гривень перерахована місцевим органам самоврядування. Кількість ліжок у нас багато, а ось є питання щодо забезпечення киснем. Зараз доволі в терміновому порядку роздаємо додаткові ліцензії виробникам кисню, багато з них надають їх безкоштовно, питання у вартості балонів. Але кисень, як продукт, українськими виробниками видається безоплатно. У нас достатньо кисню виробляється, щоб забезпечити всі лікарні», – відповів Радіо Свобода прем’єр Денис Шмигаль на запитання про забезпечення киснем лікарень.

Львівщина серед лідерів по COVID

Щодня у Львівській області виявляють 400–500 хворих із підтвердженим ПЛР-тестом. Львівщина серед лідерів за чисельністю хворих. За словами лікарів, перебіг захворювання зараз важчий, аніж був на початку літа. До того ж люди самі собі призначають лікування, що ускладнює перебіг хвороби.

Поступають у лікарню з важкими ураженнями легень

«Це пов’язано з тим, що вірус, вочевидь, піддається мутації. З іншого боку, ми надзвичайно часто спостерігаємо випадки, коли наші краяни впродовж 10-15 днів або займаються самолікуванням, або отримують терапію неадекватну їхньому клінічному стану. Поступають у лікарню з важкими ураженнями легень у вигляді двобічних вірусно-бактеріальних пневмоній, з ураженнями легень від 30 до 80%. Рятувати таких хворих є надзвичайно тяжко. Інколи такі клінічні важкі форми приводять до летальних наслідків», – говорить директор Львівської обласної інфекційної лікарня Сергій Федоренко.

У цьому шпиталі 29 жовтня 4 важкохворих були на апараті штучної вентиляції легень. Лікар застерігає людей, що вони не нехтували здоров'ям, дотримувалися соціальної дистанції, носили маску і були відповідальним до інших.