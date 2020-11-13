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13 листопада 2020, Київ 13:22
Суспільство

«Робимо тести ПЛР та ІФА, щодня ризикуємо, а лікарями нас не вважають» – співробітники лабораторій, що працюють з СOVID-19

Біологи, хіміки, вірусологи, бактеріологи, які працюють в лікарнях і лабораторних центрах і проводять тести пацієнтам, зокрема, і тести на COVID-19, просять доплат та інших соціальних гарантій, як й інші медики, що надають допомогу хворим на коронавірус. Фахівці з вищою професійною не медичною освітою заявляють, що лабораторна служба тримається на їхніх плечах, проте держава не визнає їх медичними працівниками.

«Чому ми не медики?»

Ярослава Ващук – бактеріолог інфекційній лікарні Хмельницького. В п’яти клінічних і трьох бактеріологічних лабораторіях установи, за словами жінки, на посаді лікарів-лаборантів працюють лише кілька осіб, а більшість – це фахівці з вищою немедичною освітою (вірусологи, генетики, біологи, бактеріологи). Вони виконують ті ж обов’язки, що і медичні працівники, мають посвідчення спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики, проходять атестацію, отримують категорії.

Проте, коли мова зайшла про виплати медичним працівникам, які залучені в боротьбу з коронавірусом, професіонали з вищою немедичною освітою цих грошей не отримали. В урядовій постанові «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» від 19 червня 2020 року бактеріологи, біологи, вірусологи та інші спеціалісти в цьому списку себе не знайшли, зазначає Ярослава Ващук. Вона вважає цю ситуацію дискримінаційною:

Через поширення пандемії навантаження на нас зросло в кілька разів, ми працюємо, як то кажуть, «за двох», а то й «за трьох», а гроші ті самі
Ярослава Ващук

«Наша лікарня є опорною у боротьбі з коронавірусом, ми працюємо із зараженим біоматеріалом: робимо ПЛР-дослідження, ІФА-тести. Через поширення пандемії навантаження на нас зросло в кілька разів, ми працюємо, як то кажуть, «за двох», а то й «за трьох», а гроші ті самі. Ще й ризикуємо щодня. У мене, наприклад, ставка 6000 гривень. А у моїх колег є і по 3000, і по 4000 гривень. Ми не нарікаємо, просто хочеться справедливості і гідної оплати праці, а також соціальних гарантій. Добре, що є підтримка з боку адміністрації лікарні, а деякі наші колеги з інших установ, з інших міст і того не мають».

Ярослава Ващук
Ярослава Ващук

Причина цього в бюрократичних перепонах, стверджує біолог з Кропивницького Тетяна Медведєва, яка працює в медичній галузі вже 25 років. За її словами, посади біолога, біохіміка, мікробіолога у Класифікаторі професій не віднесені до категорії медичних працівників, а відтак ці фахівці позбавлені не лише «ковідних» доплат, а й цілої низки інших соціальних гарантій, які мають медичні працівники: вони не мають страховок, їм не нараховується медичний стаж тощо:

Саме біологи здійснюють найбільш складні види досліджень
Тетяна Медведєва

«Документ, який регулює перелік посад, називається Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я. Він був затверджений наказом МОЗ від 29 березня 2002-го року. Наразі у цьому довіднику жодним чином не визначений правовий статус професіоналів з немедичною освітою. А між тим значну частину кадрів вищої ланки в клінічних лабораторіях складаємо саме ми. Таке спостерігаємо не лише в Україні, але й в цілому світі. Разом з фахівцями середньої ланки – лаборантами, біологи є основною «робочу силу» лабораторій. Саме біологи здійснюють найбільш складні види досліджень, контролюють роботу і проводять відбір проб для виконання вимірювань, забезпечують якість роботи».

Тетяна Медведєва
Тетяна Медведєва

Пандемія коронавірусу лише «підігріла» давню проблему – відсутність уваги до працівників лабораторної служби з боку влади, підсумовує Тетяна Медведєва. Вона об’єднала у соціальних мережах групу активістів, до якої увійшли понад 2000 співробітників лабораторій з Ужгорода, Хмельницького, Львова, Одеси та інших міст.

Скріншот зі сторінки групи біологів-активістів у фейсбуку
Скріншот зі сторінки групи біологів-активістів у фейсбуку

Вони надіслали листи до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я, Офісу президента, а колеги із Запоріжжя зняли ролик-звернення.

Лабораторіям були потрібні кадри

В системі охорони здоров’я одна з найважливіших ланок – це лабораторна служба, наголошує голова ради київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Сергій Кубанський. Коли в Україні був дефіцит кадрів на ринку (а він існує вже давно), то Міністерство охорони здоров’я дозволило приймати на лікарські посади в клініко-діагностичні лабораторії спеціалістів з вищою немедичною освітою – біологів, біохіміків, мікробіологів.

Сергій Кубанський
Сергій Кубанський
МОЗ дозволило, щоб ці фахівці пройшли атестацію у спеціальних закладах освіти, отримали спеціалізацію і працювали разом зі своїми колегами лікарями-біологами, лікарями-вірусологами на однакових умовах
Сергій Кубанський

«МОЗ дозволило, щоб ці фахівці пройшли атестацію у спеціальних закладах освіти, отримали спеціалізацію і працювали разом зі своїми колегами лікарями-біологами, лікарями-вірусологами на однакових умовах, а також отримувати таку ж саму заробітну плату. Ось зараз ця категорія фахівців взагалі опинилась «за бортом». Всі мої особисті звернення, листи нашої, а також всеукраїнської профспілки до Кабміну, до МОЗ залишаються без відповіді. Я вже вдався до того, що я пишу у Фейсбук міністрам, заступникам міністрів, що, якщо ви не звернете увагу, то завтра лабораторна служба просто «ляже». Хто буде працювати в пандемію?»

Лист київської міської профспілки працівників охорони здоров’я до МОЗ
Лист київської міської профспілки працівників охорони здоров’я до МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов знає про ситуацію з нерівними умовами в оплаті праці фахівцям з вищою не медичною освітою. Про це він сказав під час ток-шоу на одному з українських каналів.

У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що у постанові Кабінету міністрів №610, яка встановлює доплати медичним працівникам (лікарям 70 % посадового окладу, фахівцям, які «відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ» 50 % мінімальної заробітної плати, а молодшим медичним сестрам у розмірі 25 % мінімальної заробітної плати) така категорія медичного персоналу як біологи, мікробіологи, вірусологи тощо відсутня. Відповідно до наказу МОЗ від 12 серпня 2009 року, вони належать до фахівців з вищою не медичною освітою.

Виходить замкнене коло, бідкаються біологи, і наголошують, що у випадку ігнорування їхніх вимог з боку держави, їм не залишатиметься нічого іншого, ніж звільнятися з роботи. В цьому випадку, запитують вони, чи може вижити система охорони здоров’я без лабораторних досліджень, і чи готові будуть лікарі ставити діагнози без аналізів?

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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