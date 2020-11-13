«Робимо тести ПЛР та ІФА, щодня ризикуємо, а лікарями нас не вважають» – співробітники лабораторій, що працюють з СOVID-19

Біологи, хіміки, вірусологи, бактеріологи, які працюють в лікарнях і лабораторних центрах і проводять тести пацієнтам, зокрема, і тести на COVID-19, просять доплат та інших соціальних гарантій, як й інші медики, що надають допомогу хворим на коронавірус. Фахівці з вищою професійною не медичною освітою заявляють, що лабораторна служба тримається на їхніх плечах, проте держава не визнає їх медичними працівниками.

«Чому ми не медики?»

Ярослава Ващук – бактеріолог інфекційній лікарні Хмельницького. В п’яти клінічних і трьох бактеріологічних лабораторіях установи, за словами жінки, на посаді лікарів-лаборантів працюють лише кілька осіб, а більшість – це фахівці з вищою немедичною освітою (вірусологи, генетики, біологи, бактеріологи). Вони виконують ті ж обов’язки, що і медичні працівники, мають посвідчення спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики, проходять атестацію, отримують категорії.

Проте, коли мова зайшла про виплати медичним працівникам, які залучені в боротьбу з коронавірусом, професіонали з вищою немедичною освітою цих грошей не отримали. В урядовій постанові «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» від 19 червня 2020 року бактеріологи, біологи, вірусологи та інші спеціалісти в цьому списку себе не знайшли, зазначає Ярослава Ващук. Вона вважає цю ситуацію дискримінаційною:

Через поширення пандемії навантаження на нас зросло в кілька разів, ми працюємо, як то кажуть, «за двох», а то й «за трьох», а гроші ті самі

«Наша лікарня є опорною у боротьбі з коронавірусом, ми працюємо із зараженим біоматеріалом: робимо ПЛР-дослідження, ІФА-тести. Через поширення пандемії навантаження на нас зросло в кілька разів, ми працюємо, як то кажуть, «за двох», а то й «за трьох», а гроші ті самі. Ще й ризикуємо щодня. У мене, наприклад, ставка 6000 гривень. А у моїх колег є і по 3000, і по 4000 гривень. Ми не нарікаємо, просто хочеться справедливості і гідної оплати праці, а також соціальних гарантій. Добре, що є підтримка з боку адміністрації лікарні, а деякі наші колеги з інших установ, з інших міст і того не мають».

Причина цього в бюрократичних перепонах, стверджує біолог з Кропивницького Тетяна Медведєва, яка працює в медичній галузі вже 25 років. За її словами, посади біолога, біохіміка, мікробіолога у Класифікаторі професій не віднесені до категорії медичних працівників, а відтак ці фахівці позбавлені не лише «ковідних» доплат, а й цілої низки інших соціальних гарантій, які мають медичні працівники: вони не мають страховок, їм не нараховується медичний стаж тощо:

Саме біологи здійснюють найбільш складні види досліджень

«Документ, який регулює перелік посад, називається Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я. Він був затверджений наказом МОЗ від 29 березня 2002-го року. Наразі у цьому довіднику жодним чином не визначений правовий статус професіоналів з немедичною освітою. А між тим значну частину кадрів вищої ланки в клінічних лабораторіях складаємо саме ми. Таке спостерігаємо не лише в Україні, але й в цілому світі. Разом з фахівцями середньої ланки – лаборантами, біологи є основною «робочу силу» лабораторій. Саме біологи здійснюють найбільш складні види досліджень, контролюють роботу і проводять відбір проб для виконання вимірювань, забезпечують якість роботи».

Пандемія коронавірусу лише «підігріла» давню проблему – відсутність уваги до працівників лабораторної служби з боку влади, підсумовує Тетяна Медведєва. Вона об’єднала у соціальних мережах групу активістів, до якої увійшли понад 2000 співробітників лабораторій з Ужгорода, Хмельницького, Львова, Одеси та інших міст.

Вони надіслали листи до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я, Офісу президента, а колеги із Запоріжжя зняли ролик-звернення.

Лабораторіям були потрібні кадри

В системі охорони здоров’я одна з найважливіших ланок – це лабораторна служба, наголошує голова ради київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Сергій Кубанський. Коли в Україні був дефіцит кадрів на ринку (а він існує вже давно), то Міністерство охорони здоров’я дозволило приймати на лікарські посади в клініко-діагностичні лабораторії спеціалістів з вищою немедичною освітою – біологів, біохіміків, мікробіологів.

МОЗ дозволило, щоб ці фахівці пройшли атестацію у спеціальних закладах освіти, отримали спеціалізацію і працювали разом зі своїми колегами лікарями-біологами, лікарями-вірусологами на однакових умовах

«МОЗ дозволило, щоб ці фахівці пройшли атестацію у спеціальних закладах освіти, отримали спеціалізацію і працювали разом зі своїми колегами лікарями-біологами, лікарями-вірусологами на однакових умовах, а також отримувати таку ж саму заробітну плату. Ось зараз ця категорія фахівців взагалі опинилась «за бортом». Всі мої особисті звернення, листи нашої, а також всеукраїнської профспілки до Кабміну, до МОЗ залишаються без відповіді. Я вже вдався до того, що я пишу у Фейсбук міністрам, заступникам міністрів, що, якщо ви не звернете увагу, то завтра лабораторна служба просто «ляже». Хто буде працювати в пандемію?»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов знає про ситуацію з нерівними умовами в оплаті праці фахівцям з вищою не медичною освітою. Про це він сказав під час ток-шоу на одному з українських каналів.

У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що у постанові Кабінету міністрів №610, яка встановлює доплати медичним працівникам (лікарям 70 % посадового окладу, фахівцям, які «відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ» 50 % мінімальної заробітної плати, а молодшим медичним сестрам у розмірі 25 % мінімальної заробітної плати) така категорія медичного персоналу як біологи, мікробіологи, вірусологи тощо відсутня. Відповідно до наказу МОЗ від 12 серпня 2009 року, вони належать до фахівців з вищою не медичною освітою.

Виходить замкнене коло, бідкаються біологи, і наголошують, що у випадку ігнорування їхніх вимог з боку держави, їм не залишатиметься нічого іншого, ніж звільнятися з роботи. В цьому випадку, запитують вони, чи може вижити система охорони здоров’я без лабораторних досліджень, і чи готові будуть лікарі ставити діагнози без аналізів?