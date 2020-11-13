Собаки, які винюхують коронавірус, конкурують за ефективністю з тестами

Нова зброя Фінляндії у боротьбі з коронавірусом зветься: Коссі, І-Ті та Мііна. Три собаки-нюхачі працюють в аеропорту Гельсінкі Вантаа – їхній неперевершений нюх використовують, щоб виявити пасажирів, які переносять хворобу.

Сойле Турунен з організації «Мудрий ніс» стежить за випробуваннями.

«Відгуки клієнтів були виключно позитивними», – сказав Турунен. «Тестування за допомогою собаки надзвичайно швидкие, від взяття проби до отримання результатів проходить близько двох хвилин».

Дослідники, які запустили пілотну програму, заявляють, що собаки дають майже 100% точність у виявленні вірусу.

Собаки виявилися настільки популярними, що деякі пасажири добровільно вишикувалися в чергу, щоб їх понюхала трійця собак.

Ранні результати обнадійливі: рівень виявлення за допомогою собак близький до того, який дає використання звичайних мазків чи ПЛР-тестування, каже заступник мера Вантаа Тімо Аронкіто.

«Ми провели від 16 до 17 тисяч тестів ПЛР в аеропорту, і менше 1% є позитивними», – сказав Аронкіто AFP. «Якщо порівняти менше 1% виявлені за допомогою собак та менше 1%, які дають тести ПЛР – вони приблизно однакові. Я не думаю, що існує статистична різниця».

Ранні результати кількох випробувань по всьому світу свідчать про те, що собаки-нюхачі можуть виявляти та ідентифікувати людей, заражених коронавірусом, з дивовижною точністю. Це дає сподівання, що наші чотириногі друзі незабаром зможуть бути використані для боротьби з пандемією.

Насправді дослідники кажуть, що собаки перевершують результат, який дають мазки – і виявляють позитивні випадки коронавірусу, пропущені тестами.

У Великій Британії теж тривають випробування собак-нюхачів. Професор Джеймс Логан з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини працював над проєктом із використанням собак для виявлення малярії, коли розпочалась пандемія.

«Ніс собаки вражає тим, що він може виявити», – сказав Логан у розмов з «Голосом Америки». «Ми говоримо про частки на трильйон. Це як чайна ложка цукру у двох басейнах олімпійського розміру».

Логан почав перевіряти, чи можуть собаки виявити коронавірус невдовзі після початку пандемії у березні.

Вчені у Франції стверджують, що собаки-нюхачі надійніші за тести ПЛР при виявленні COVID-19

«Собаки можуть помітити не сам вірус, а зміну нашого організму, що спричинює зміну нашого запаху», – сказав він.

Остаточні результати багатьох випробувань очікуються найближчим часом. У разі успіху, по всьому світу можуть почати використовувати «собак-детекторів». В ідеалі в місцях, де поширення коронавірусу є найбільш імовірним.

«Середовища, де вам дуже і дуже швидко потрібно пройти через багато людей ... тому ми розглядаємо такі місця, як аеропорти, а також інші точки прибуття, можливо приміські залізничні станції, можливо навіть місця роботи, лікарні чи школи», – сказав Логан.

Тож найкращий друг людини може незабаром допомагати боротися з одним із найбільших викликів людства.