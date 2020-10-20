МОЗ планує закупити експрес-тести на 1,5 млрд грн

Міністерство охорони здоров’я має намір закупити експрес-тести на антиген для діагностики COVID-19 без лабораторних умов на суму 1,5 мільярда гривень, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час доповіді у Верховній Раді 20 жовтня.

«Додатково для поліпшення лабораторної діагностики ми маємо намір витратити майже два мільярди гривень із Фонду боротьби з COVID-19, із них 1,5 мільярда – на закупівлю експрес-тестів на антиген для проведення досліджень без використання лабораторних умов із розрахунку мільйон тестів на місяць», – повідомив міністр.

За його словами, ці тести проводитимуть сімейні лікарі, мобільні бригади й лікарні.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода заступник Степанова, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що нові експрес-тести на COVID-19 можуть з’явитися в Україні вже цього тижня.

Він додав, що достовірність цих тестів «така, як і в тесту на ПЛР».

Тим часом, розробники нинішніх новітніх експрес-тестів, значно точніших, ніж ті, які застосовувалися на перших етапах пандемії і в яких нормою вважалася точність у 80 відсотків, кажуть, що вони все одно менш точні, ніж ПЛР-тести. За словами розробників, нові експрес-тести визначають наявність захворювання на COVID-19 у 93,5 відсотків випадків, а його відсутність – у 99,3 відсотка.

Але через швидкість тестування – можливість отримати результат уже через 15 хвилин – зокрема, такі тести вже схвалив Європейський союз. Вони мають коштувати вроздріб близько 20 доларів (565 гривень).