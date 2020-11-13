Цієї неділі у низці українських міст відбудеться другий тур мерський виборів. Кого і де обирають?

Другий тур мерських виборів відбудуться у дві дати. За рішенням ЦВК, одні міста голосуватимуть 15 листопада, інші – 22 листопада.

Так, уже цієї неділі очільників міст обиратимуть в Одесі, Луцьку, Сумах, Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці, що на Київщині.

Радіо Свобода розповідає, що відомо про кандидатів на посади мерів цих міст та які шанси має кожен з претендентів.



Одеса: проросійський двобій

У другому турі змагатимуться чинний мер міста Геннадій Труханов та кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя», чинний народний депутат Верховної Ради Микола Скорик. ​

Труханов іде від заснованої ним партії «Довіряй ділам».​ У першрму турі чинний одеський мер набрав 38,35%. Микола Скорик оримав 19,47%.

Цікаво, що Скорика вже публічно підтримали низка інших екс-кандидатів на пост мера Одеса, котрі не пройшли до друго туру. Серед таки Євген Червоненко, котрий у першому турі набрав майже 4% та Сергій Ківалов, який отримав понад 6% голосів одеситів у першому турі виборів.

Крім того Миколу Скорика публічно підтримав блогер Анатолій Шарій. «Партія Шарія» на виборах до Одеської міської ради подолала прохідний бар'єр та отримала 6,82% голосів одеситів.



Суми: ​остання надія «Батьківщини»

До другого туру вийшли чинний мер міста, кандидат від «Батьківщини» Олександр Лисенко, котрий, за результатами першого туру отримав 44,2% і кандидат від «Європейської Солідарності» Вадим Акпєров, за котрого проголосувало 14,71% сумчан.

Вадим Акперов – чинний голова Сумської райради. Влітку торік він навіть тимчасово виконував обов'язки голови Сумської ОДА, а в 2019 році балотувався до Верховної Ради від «Європейської Солідарності», але не пройшов.

Лисенко – багаторічний гравець політичної сили Юлії Тимошенко. Він приєднався до «Батьківщини» ще у 2006 році. У 2010-му керував міським штабом Юлії Тимошенко на виборах президента, а з 2012 року був головою Сумської обласної партійної організації «Батьківщини».

Загалом, вибори-2020 стали не надто успішними для політичної сили Юлії Тимошенко, особливо в плані здобуття мерських крісел. Суми – єдиний обласний центр, де кандидат від «Батьківщини» вийшов до другого туру та має високі шанси на перемогу.



Луцьк: вотчина нардепа Ігоря Палиці

У Луцьку за посаду мера змагатимуться двоє колишніх керівників міста – Богдан Шиба, котрий у першому турі отримав 13,14% та Ігор Поліщук, за якого проголосувало 32,47% лучан.

Богдан Шиба очолював Луцьк з 2006 по 2010 рік, а Ігор Поліщук виконував обов'язки мера впродовж трьох місяців у 2017 році після раптової смерті мера Луцька Миколи Романюка.

Шиба йде на вибори як самовисуванець, тоді як Поліщук балотується від партії «За майбутнє», очільником якої є народний депутат Ігор Палиця. Загалом, Поліщука називають людиною Палиці у Луцьку. Раніше він працював юристом у громадській приймальні Ігора Палиці, а згодом став юрисконсультом благодійного фонду депутата «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк».



Херсон: ексрегіонал проти чинного нардепа

У другому турі виборів міського голови Херсона зустрінуться чинний нардеп Ігор Колихаєв, за якого проголосувало 30,75% та ексмер Херсона Володимир Сальдо, який набрав 17,09% у першому турі.

Наразі народний депутат Ігор Колихаєв, входить до депутатської групи «За майбутнє». Проте на вибори мера Херсона він пішов від своєї регіональної партії «Нам тут жити!», яку Колихаєв купив взимку цього року. У період 2015-2019 рр Колихаєв був депутатом Херсонської обласної ради від «Європейської Солідарності».

Конкурент Колихаєва – Володимир Сальдо тричі очолював Херсон. Вперше він обрався у 2002 році від «Партії регіонів», після чого переобирався повторно у 2006 та 2010 роках. У кріслі мера Сальдо сидів до 2012, поки не обрався до Верховної Ради у складі «Партії регіонів». Будучи депутатом, він усіляко підтримував Віктора Януковича та голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У 2016 році поліція Домінікани арештувала Володимира Сальдо в Пунто-Кане за підозрою у викраденні херсонського бізнесмена Дениса Пащенко. Сальдо, у свою чергу, звинувачення відкидав і стверджував, він сам, майже два місяці, був у полоні у Пащенка. Це справжня детективна історія, у якій і досі не стоїть крапка.



Краматорськ (Донецька область)

У Краматорську змагатимуться чинний мер міста Андрій Панков депутат Краматорської міськради від партії «Наш край»​ Олександр Гончаренко.

Обоє двоє пішои на вибори мера як самовисуванці. За результатами першого туру виборів, чинного мера Андрія Панкова підтримало 37,75% виборців, а Олександр Гончаренко отримав 48,61%.

Гончаренка вважають креатурою впливового краматорчанина Максима Єфімова, який є народним депутатом останніх двох скликань. Раніше Єфімов входив до фракції «Блоку Петра Порошенка», зараз є членом депутатської групи «Довіра». Єфімов відкрито агітував виборців голосувати за Гончаренка.



Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)

До другого туру пройшли самовисуванець Володимир Мельниченко з результатом у 40,47%, та кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко, котрий набрав 35,46%.

Володимир Мельниченко був народний депутатом сьомого та восьмого скликань. До роботи у Верховній Раді був головою Кам'янець-Подільської міської організації «Партії регіонів», депутатом Кам'янець-Подільської райради, депутатом Кам'янець-Подільської міськради та депутатом Хмельницької облради.

Михайло Посітко – чинний депутат Кам'янець-Подільської міськради та голова місцевої організації партії ВО «Свобода».



Українка (Київська область)

За крісло мера Українки позмагаються Оксана Кирилюк від партії «Слуга народу» та Олександр Туренко з «Європейської солідарності»

В Українці ситуація дещо неординарна, оскільки обоє кандидати набрали однакову кількість голосів у першому турі – по 1233, або 17,4%.

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Другий тур мерських виборів відбудеться у дві дати. За рішенням ЦВК, одні міста голосуватимуть 15 листопада, інші – 22 листопада.

Зокрема, 22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Ужгороді, Броварах, Дрогобичі, Львові, Полтаві та Рівному. Про те, кого обиратимуть у цих містах, Радіо Свобода розповість у другій частині матеріалу.