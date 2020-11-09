Чи наважиться Зеленський на розпуск Верховної Ради і кому, насправді, вигідні дочасні вибори?

Тиждень тому, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 2 листопада Володимир Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, в разі якщо депутати не підтримають президентський законопроєкт, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду.

«Якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все, у «слуг народу»... Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом (ідеться про розпуск парламенту – ред.)», – сказав Зеленський.

Проте, експерти, опитані Радіо Свобода, висловлюють сумніви з приводу готовності Зеленського розпустити парламент. У першу чергу через те, що дочасні вибори до Верховної Ради не вигідні самому президентові.

У разі, якщо дочасні вибори до Верховної Ради таки відбудуться, президент більше не отримає такої великої кількості своїх депутатів, як він має зараз

Володимир Зеленський та члени його команди чудово усвідомлюють, яку загрозу, персонально для них самих, несуть перевибори. Адже у разі, якщо дочасні вибори до Верховної Ради таки відбудуться, президент більше не отримає такої великої кількості своїх депутатів, як він має зараз, каже політтехнолог Сергій Гайдай.

Якщо комусь і вигідні перевибори, то це опозиційним до Зеленського політикам та групам, котрі наростили м'язи під час місцевих виборів. У першу чергу, це «Європейська Солідарність» та «Опозиційна платформа – За життя», говорить експерт.

«Місцеві вибори показали, що вони («ЄС» та «ОПЗЖ» – ред. )мають можливість нарощувати рейтинг і, таким чином, кількість своїх депутатів у Верховній Раді. При чому, Медведчук робить уже це публічно, ми бачили його заяву, де він майже ставить ультиматум президентові, мовляв, ви довели країну до кризи, ви втратили довіру людей і у вас єдиний крок – це розпустити Раду. Але це також загроза, тому що якщо в Раді збільшиться кількість депутатів від «ОПЗЖ», значить, збільшиться кількість людей, що представляють інтереси держави-агресора», – каже Сергій Гайдай.

Проте, не лише «ЄС» чи «ОПЗЖ» вигідні дочасні вибори до парламенту, говорить експерт із конституційного права Богдан Бондаренко.

Фактично, усі інші політичні сили у парламенті, як «Батьківщина» чи «Голос», не проти перевиборів, бо – потенційно – вони зможуть отримати кращий результат, ніж мають зараз. Хоча, спрогнозувати результат дочасних виборів зараз доволі складно, каже Бондаренко.

Виборець «Слуги народу», який від них пішов, не прийшов ні до «ЄС», ні до «ОПЗЖ». Він, по ідеї, має прийти до нових політичних проєктів, які лише починають ставати на ноги

«Виборець «Слуги народу», який від них пішов, не прийшов ні до «ЄС», ні до «ОПЗЖ». Він, по ідеї, має прийти до нових політичних проєктів, які лише починають ставати на ноги. Але ті політичні сили, які наростили свій рейтинг на місцевих виборах, сподіваються, що вони, тим часом, здатні швидко перехопити виборців «слуг» на свою сторону», – говорить Бондаренко.

За словами Бондаренка, президент, коли допускав розпуск Ради, скоріше, блефував або ж просто говорив зі своїми депутатами з позиції сили, аби налякати їх і, таким чином, примусити голосувати за розпуск Конституційного суду. Однак, до розпуску Ради, Зеленський поки що не готовий, каже Богдан Бондаренко.

Крім того, партія президента показала невтішні результати на місцевих виборах і це ще одна причина, чому Зеленському не вигідно розпускати Раду, говорить Віталій Бала, політтехнолог та директор Агентства моделювання ситуацій. Проте, якщо відштовхуватися не від інтересу політиків, а від інтересу держави, то перевибори потрібні, переконаний Бала.

Зараз треба йти на вибори, щоби люди навчилися домовлятися і розмовляти

«Людям потрібно давати позитивні емоції, а ці емоції з'являються тоді, коли з'являється надія на те, що можна вийти з цієї кризової ситуації. На останніх президентських виборах саме надія мотивувала українців піти і проголосувати за некомпетентну людину і некомпетентну владу. Ми, фактично, зараз ідемо не вперед, а повертаємося назад. Як на мене зараз треба йти на вибори, щоби люди навчилися домовлятися і розмовляти», – говорить Бала. На його думку, монобільшості у Верховній Раді, фактично, вже і так не має. Вона лишилася «на папірці».

Чи хочуть українці перевиборів?

Не дуже, говорить Олена Суший, завідувачка лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології.

Ті процеси, які відбуваються в країні, хвилюють суспільство з точки зору, наскільки ці процеси мають безпосереднє відношення до їхнього добробуту

За словами експертки, українці усвідомлюють, що ще одні вибори не матимуть позитивного впливу на їхні гаманці.

«Я не думаю, що українці прагнуть позачергових виборів, бо ми тільки що пройшли через місцеві вибори. Ті процеси, які відбуваються в країні, хвилюють суспільство з точки зору, наскільки ці процеси мають безпосереднє відношення до їхнього добробуту та їхніх фінансових можливостей. І, в цьому сенсі, я не думаю, що така подія, як позачергові парламентські вибори, які не так давно відбувалися, так само позачергово знайдуть гарячий відгук у душах українців», – каже Олена Суший.