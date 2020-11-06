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06 листопада 2020, Київ 15:11
Політика

Конституційна криза: Зеленський розпустить Раду? | Свобода Live

Колаж: голова КСУ України Тупицький, президент Зеленський і голова Верховної Ради Разумков

Початок ефіру о 14.00

Судді Конституційного суду не поспішають йти у відставку, як і Верховна Рада не поспішає розглядати закон президента Володимира Зеленського про перезавантаження КСУ. Водночас сам Зеленський допускає розпуск Верховної Ради, якщо не побачить підтримки серед депутатів. Як розв’язати конституційну кризу? Які рішення щодо КСУ може ухвалити парламент? Чи реальні зараз перевибори Верховної Ради і кому це вигідно? Разом з експертами аналізуємо у Свобода Live.

Учасники програми:

Станіслав Шевчук, голова Конституційного суду України у 2018-2019 рр.;

Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду України;

Ярослав Юрчишин, народний депутат України, («Голос»);

Федір Веніславський, представник президента в КСУ, народний депутат України, («Слуга народу»);

Олена Суший, експерт Інституту соціальної та політичної психології;

Віталій Бала, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій;

Михайло Жернаков, голова правління фундації DEJURE.

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